快訊

獨／「海安12號」演習 美國海岸防衛隊要員出席觀禮

雨彈升級...14縣市發布豪雨特報 3縣市還要留意雷雨狂炸

聽新聞
0:00 / 0:00

日本水產將恢復輸陸 市場結構已改變…日漁民冷淡：現在更擔心美國關稅

中央社／ 台北8日電
日本東京阿美橫町購物區的一家商店裡，一名商販在一袋乾海鮮上貼上價格標籤。路透資料照
日本東京阿美橫町購物區的一家商店裡，一名商販在一袋乾海鮮上貼上價格標籤。路透資料照

中日兩國5月底就中國恢復進口日本水產的必要條件達成共識，完成登記手續後，中方將恢復進口日本水產。據日媒報導，日本漁民對此反應較冷淡，因為水產已幾乎透過新銷路售罄；有經銷商則認為，若中國恢復進口，價格將繼續上漲。

據日經中文網今天報導，中日就中國恢復進口日本水產的必要條件達成共識，日本水產業界對此積極評價，但日本漁民的反應較為冷淡。

報導指出，2023年中國暫停日本水產品進口，當時日本漁業相關人士在日本政府的支援下，開拓中國以外的銷路和加工地。近年日本養殖的扇貝、鰤魚和鮭魚不斷漲價，隨著中國需求增加，料價格將繼續上漲。

東京豐洲市場水產批發商提供的數據顯示，在2023年8月中國暫停進口時，日本水產品中出口額最高的扇貝，每公斤不到3000日圓（約新台幣620元），隨後價格持續上漲，到今年5月下旬，每公斤扇貝批發價達到5500日圓，價格上漲2.2倍，刷新歷史高價。

豐洲的批發公司表示，今年貝類的生長情況不佳，面向日本餐桌的供應也因缺貨而發愁。

日本國內最大的扇貝產地北海道鄂霍次克海沿岸的漁民表示，「在中國停止進口期間，已經找到新的出口管道，現在更擔心的是美國關稅」。也有水產公司說，透過日本繳納故鄉稅和對歐美的出口等管道，水產幾乎售罄，「對中國出口已經有點怕了」。

日本北海學園大學教授濱田武士認為，中國停止進口期間，日本水產品市場結構發生巨大改變，即使恢復貿易，原有的交易管道並不會馬上建立。

日本大型鮮魚經銷商魚力會長山田雅之則表示，擔心日本魚價可能會進一步上漲。鰤魚2023年9月的批發價為每公斤900日圓，現在上漲到了每公斤1500日圓。亞洲地區非常受歡迎的北海道和青森縣的養殖鮭魚，價格在此期間也上漲2成。

日本壽司店日本橋蠣殻町SUGITA店主杉田孝明說，已經出現日本壽司廚師買不到日本魚的情況，對現狀充滿危機感。

據日本農林水產省統計，日本2024年漁業和養殖業的產量年減5%，降至363萬噸，連續4年創下歷史新低。

漁民 東京 日本

延伸閱讀

OL午休返家嚇壞！驚見變態上司穿內褲躺床 非首次擅闖「還乘機示愛」

7月5日會發生什麼事？日旅達人：連事實查核中心都出報告了

日本佳子公主訪巴西 媒體報不停

民辦「台海防衛兵推」美日上將助陣 強調絕不美化結果

相關新聞

中美9日貿易談判誰更有利？專家曝北京1招 打趴美與其他國家

中國大陸與美國9日將在倫敦啟動第二輪貿易談判，金融時報引述專家與業界分析指出，中國成功將出口管制武器化，限制稀土出口擾亂...

日本水產將恢復輸陸 市場結構已改變…日漁民冷淡：現在更擔心美國關稅

中日兩國5月底就中國恢復進口日本水產的必要條件達成共識，完成登記手續後，中方將恢復進口日本水產。據日媒報導，日本漁民對此...

頻繁發營銷訊息！歐洲消費者聯盟控Shein「暗黑模式」誘購浪費

歐洲消費者聯盟（BEUC）近日向歐盟執委會投訴中國快時尚跨境電商Shein在銷售過程中廣泛採取「暗黑模式」（dark p...

蘋果魔力不再？全球開發者大會在即 蘋果AI發展不如預期「備感壓力」

蘋果公司（Apple）想藉助生成式人工智慧（GenAI）提升iPhone功能的承諾沒有實現，隨著競爭對手在這項技術上不斷...

超音速客機再起 宣稱突破音障 業界反應兩極

英法聯合研製的協和式(Concorde)超音速客機在1969年首飛，運營到2003年黯然謝幕，何時再有新一代超音速客機重...

俄羅斯盧布今年狂升40% 躍升為迄今表現最佳貨幣

儘管俄羅斯身處漫長的戰事、下跌的油價，以及嚴厲的制裁之中，今年盧布仍一路走高，逆轉過去兩年的貶勢，躍升為迄今表現最佳貨幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。