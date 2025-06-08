快訊

馬斯克曾在白宮對美財長動粗！驚動川普「得知後反應曝」

獨／成大旁闖紅燈猛撞30多車「釀1死2傷」 76歲婦嚇壞稱誤踩油門

慎防淹水...大雷雨轟「3縣市」1小時 最新警戒區出爐

頻繁發營銷訊息！歐洲消費者聯盟控Shein「暗黑模式」誘購浪費

中央社／ 台北8日電

歐洲消費者聯盟（BEUC）近日向歐盟執委會投訴中國快時尚跨境電商Shein在銷售過程中廣泛採取「暗黑模式」（dark patterns）促使消費者過度購物，加劇了環境及社會問題。

路透社報導，BEUC列舉了Shein多種「暗黑手法」，包括彈出信息警告用戶若離開應用程式將錯過促銷優惠，或是以倒數計時器給用戶帶來購買壓力，以及設置無限滾動功能，並且頻繁發送推送通知，有用戶一天內收到多達12則訊息。

BEUC要求歐盟強制Shein公開所宣稱的「庫存緊張」及「限時搶購」等營銷訊息背後的數據，否則應禁止相關訊息在歐盟市場出現。

BEUC批評，Shein的「不公平商業手法」導致消費者衣櫃堆滿了幾乎未曾穿過的新衣，以及生產方法可能使用危害環境的化學物。

BEUC表示，Shein鼓勵消費者過度購物，加劇環境及社會問題。

Shein回應稱BEUC拒絕會面溝通，並強調已與歐盟執委會及各監管機構合作，致力遵守歐盟相關法規。

報導表示，歐盟執委會及消費者保護合作網絡（CPC）今年初已對Shein展開調查，並於上週通知Shein違反多項歐盟法規，包括虛假折扣、壓力式銷售及誤導性產品標籤，警告Shein若未能調整，將面臨高額罰款。

消費者 歐盟

延伸閱讀

馬克宏將訪格陵蘭 顧稀土、防美併購

不願仰賴中國材料 法國長期規劃拚稀土回收精煉

歐盟消費者保護過度？IATA：航空公司支出成本每年高達50億歐元

波蘭總統大選出口民調 親歐盟華沙巿長險勝

相關新聞

中美9日貿易談判誰更有利？專家曝北京1招 打趴美與其他國家

中國大陸與美國9日將在倫敦啟動第二輪貿易談判，金融時報引述專家與業界分析指出，中國成功將出口管制武器化，限制稀土出口擾亂...

頻繁發營銷訊息！歐洲消費者聯盟控Shein「暗黑模式」誘購浪費

歐洲消費者聯盟（BEUC）近日向歐盟執委會投訴中國快時尚跨境電商Shein在銷售過程中廣泛採取「暗黑模式」（dark p...

蘋果魔力不再？全球開發者大會在即 蘋果AI發展不如預期「備感壓力」

蘋果公司（Apple）想藉助生成式人工智慧（GenAI）提升iPhone功能的承諾沒有實現，隨著競爭對手在這項技術上不斷...

超音速客機再起 宣稱突破音障 業界反應兩極

英法聯合研製的協和式(Concorde)超音速客機在1969年首飛，運營到2003年黯然謝幕，何時再有新一代超音速客機重...

俄羅斯盧布今年狂升40% 躍升為迄今表現最佳貨幣

儘管俄羅斯身處漫長的戰事、下跌的油價，以及嚴厲的制裁之中，今年盧布仍一路走高，逆轉過去兩年的貶勢，躍升為迄今表現最佳貨幣...

白宮官員捍衛川普降息說 認為通膨情勢良好 Fed有降到3%空間

美國總統川普6日力促聯準會（Fed）主席鮑爾降息「整整1個百分點」，但市場不認為9月前Fed會降利率。白宮首席經濟顧問米...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。