蘋果魔力不再？全球開發者大會在即 蘋果AI發展不如預期「備感壓力」
蘋果公司（Apple）想藉助生成式人工智慧（GenAI）提升iPhone功能的承諾沒有實現，隨著競爭對手在這項技術上不斷領先，蘋果面臨巨大壓力，得證明自己並未失去魔力。
蘋果將在明天於矽谷揭幕的年度全球開發者大會（WWDC）上，展示其備受矚目的裝置及其所搭載軟體。
一年前，這家科技巨頭宣布，名為Apple Intelligence的人工智慧功能將內建到iPhone中，其中包括對其備受詬病的Siri語音助理的改善。
Emarketer高級分析師塞維亞（Gadjo Sevilla）指出：「蘋果公司宣傳很多功能，好像這些功能就要問世，但最終並沒有實現。」
蘋果公司反而是推遲了Siri的升級，希望趕得上隨著預計秋季發布的下一代iPhone推出。
塞維亞告訴法新社：「我不認為WWDC會充滿太多慶祝氣氛，這更像是蘋果透過展示其發展方向，來恢復信譽的一種方式。」
業界將密切關注蘋果是否會提及它們在AI方面的跌跌撞撞，還是會把重點擺在不那麼引人注目的發布上，包括傳聞中的對其作業系統的大改造。
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