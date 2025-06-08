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中美9日貿易談判誰更有利？專家曝北京1招 打趴美與其他國家

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2019年，時任美國總統的川普（左）與中國國家主席習近平（右）在大阪G20峰會進行場邊會晤。路透
2019年，時任美國總統的川普（左）與中國國家主席習近平（右）在大阪G20峰會進行場邊會晤。路透

中國大陸與美國9日將在倫敦啟動第二輪貿易談判，金融時報引述專家與業界分析指出，中國成功將出口管制武器化，限制稀土出口擾亂全球供應鏈並施壓美國，使得中美談判的權力天平向北京傾斜，而這套路數很可能被北京複製應用在高科技供應鏈領域。

全風險諮詢機構Control Risks的專家吉爾霍姆（Andrew Gilholm）表示，出口管制協助習近平政府一邊反制美國，一邊反制那些受到華府施壓而對中國採取更強硬立場的其他第三方國家。

吉爾霍姆指出，「這類情況的先例不多。出口管制對北京而言是夢寐以求的工具。中國可以調整、收緊與放寬，也能選擇適用所有國家，或僅針對某一國家」。

二十世紀初期以來，即有國家實施出口管制，包括英國、美國、德國、前蘇聯等。

分析人士指出，美國與歐盟如今都正與中國陷入貿易戰，而北京透過稀土管制獲得的籌碼，也可能複製套用在高科技供應鏈。

根據中國的策緯諮詢公司（Trivium），若美國進一步收緊晶片出口限制，北京可選擇限制鈦、鎂與目前未納入許可制度的輕稀土材料。

龍洲經訊（Gavekal）研究部負責人葛藝豪（Arthur Kroeber）在給客戶的備忘錄指出，中國主導超強磁鐵、電晶體、高密度廉價電池、新晶片與軟體等的生產，並在電動與自駕車、無人機、機器人、感應器、智慧型手機等領域，與驅動上述工具的半導體、電池和人工智慧，建構出一套強大且高度整合的產業生態系。

葛藝豪表示：「影響力的天平正快速傾向中國，而川普團隊才剛意識到這點。」

金融時報報導稱，中國出口許可核准進度緩慢，已促使多國陸續與北京展開雙邊談判，使中國在其他議題上掌握更大談判籌碼。知情人士透露，包括南韓、日本與部分歐盟成員國，近幾周已經直接向北京表達對稀土供應的關切。

一位熟悉談判過程的西方外交官表示，中國的手法「純粹就是交易」，他補充，「北京的策略就是分而治之」。

中製稀土與磁材供應中斷也引發外界憂慮，進一步強化西方國家減少依賴中國工業供應鏈的決心。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）工業政策專家馬佐科（Ilaria Mazzocco）表示，預期各國政府將開始建立更大規模的戰略物資儲備，以因應此類衝擊，並加碼資金開發替代方案。

美國 稀土 北京

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