喊話降息1個百分點 川普：Fed主席繼任人選很快出爐

美國總統川普六日晚間在空軍一號上對媒體說，他決定的下任美國聯準會（Ｆｅｄ）主席人選很快會出爐。被問到是否考慮Ｆｅｄ前理事華許，川普答道，「他備受推崇」。

華許被認為是川普挑選下任Ｆｅｄ主席的熱門人選之一。現任主席鮑爾任期至明年五月，美國聯邦最高法院五月廿二日已在判決中強烈暗示，Ｆｅｄ人員享有特殊保障，總統不得任意免職。

川普六日還說，一位「好」的Ｆｅｄ主席會降息。川普當天在自創社群媒體真實社群發文，批評鮑爾這位「慢半拍先生」是場「災難」，「歐洲都已降息十次，我們（美國）卻一次都沒降。儘管如此，美國表現還是很棒，降息一個百分點吧，為（美國）這枚火箭增添燃料」。這是川普首次提到明確的降息幅度。

川普接著在該社媒另一則貼文中寫道，「要是那位慢半拍先生肯降息，我們馬上就能讓即將到期的短債與長債利率大幅降低，拜登主要是借短債。現在根本沒啥通膨，要是通膨真的回升，再調高利率去對付就好了，這麼簡單的事。（鮑爾）他害美國浪費超多錢，借貸成本應低上許多」。

川、鮑五月廿九日在白宮面對面會談，是川普一月回任後首次。華爾街日報（ＷＳＪ）五月報導說，儘管川普第一任時提名鮑爾出任主席，但如今幾乎沒人預料川普會提名鮑爾續任。

華許同月則在加州舉行的雷根國家經濟論壇中，為川普身為總統批評美國央行的權力辯護。華許說，央行職員不該是嬌生慣養的王子，若總統認為Ｆｅｄ現在做得不好，他就應該能夠大聲批評。紐約時報七日報導說，川普第一任時，華許就跟Ｆｅｄ主席的寶座擦肩而過。

白宮國家經濟會議（ＮＥＣ）主席哈塞特四月也對媒體表明，川普及其團隊將持續研究此事。ＷＳＪ同月也報導說，數月以來，川普就已私下討論撤換鮑爾，並與華許談過由他接任的可能性。