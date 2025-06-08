聽新聞
0:00 / 0:00

喊話降息1個百分點 川普：Fed主席繼任人選很快出爐

聯合報／ 編譯茅毅陳律安／綜合報導
美國總統川普力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。路透
美國總統川普力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。路透

美國總統川普六日晚間在空軍一號上對媒體說，他決定的下任美國聯準會（Ｆｅｄ）主席人選很快會出爐。被問到是否考慮Ｆｅｄ前理事華許，川普答道，「他備受推崇」。

華許被認為是川普挑選下任Ｆｅｄ主席的熱門人選之一。現任主席鮑爾任期至明年五月，美國聯邦最高法院五月廿二日已在判決中強烈暗示，Ｆｅｄ人員享有特殊保障，總統不得任意免職。

川普六日還說，一位「好」的Ｆｅｄ主席會降息。川普當天在自創社群媒體真實社群發文，批評鮑爾這位「慢半拍先生」是場「災難」，「歐洲都已降息十次，我們（美國）卻一次都沒降。儘管如此，美國表現還是很棒，降息一個百分點吧，為（美國）這枚火箭增添燃料」。這是川普首次提到明確的降息幅度。

川普接著在該社媒另一則貼文中寫道，「要是那位慢半拍先生肯降息，我們馬上就能讓即將到期的短債與長債利率大幅降低，拜登主要是借短債。現在根本沒啥通膨，要是通膨真的回升，再調高利率去對付就好了，這麼簡單的事。（鮑爾）他害美國浪費超多錢，借貸成本應低上許多」。

川、鮑五月廿九日在白宮面對面會談，是川普一月回任後首次。華爾街日報（ＷＳＪ）五月報導說，儘管川普第一任時提名鮑爾出任主席，但如今幾乎沒人預料川普會提名鮑爾續任。

華許同月則在加州舉行的雷根國家經濟論壇中，為川普身為總統批評美國央行的權力辯護。華許說，央行職員不該是嬌生慣養的王子，若總統認為Ｆｅｄ現在做得不好，他就應該能夠大聲批評。紐約時報七日報導說，川普第一任時，華許就跟Ｆｅｄ主席的寶座擦肩而過。

白宮國家經濟會議（ＮＥＣ）主席哈塞特四月也對媒體表明，川普及其團隊將持續研究此事。ＷＳＪ同月也報導說，數月以來，川普就已私下討論撤換鮑爾，並與華許談過由他接任的可能性。

鮑爾 長債 通膨 聯準會 美國 拜登 川普

延伸閱讀

「表明深切敵意」伊朗批川普12國旅行禁令 反映種族主義心態

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

共和黨員選邊站挺川普：馬斯克喊彈劾已踩線

學者：習近平對川普傳達訊息 遏制美鷹派

相關新聞

喊話降息1個百分點 川普：Fed主席繼任人選很快出爐

美國總統川普六日晚間在空軍一號上對媒體說，他決定的下任美國聯準會（Ｆｅｄ）主席人選很快會出爐。被問到是否考慮Ｆｅｄ前理事...

AI浪潮來襲！外媒看好台積電 估未來五年市值上看3兆美元

美媒預測，隨著人工智慧（AI）在智慧手機、個人電腦及資料中心等領域廣為應用，加上台積電在晶圓代工2.0 （Foundry...

今年狂升40% 狠甩台幣好幾條街！全球表現最佳貨幣是它

儘管俄羅斯身處漫長的戰事、下跌的油價，以及嚴厲的制裁之中，今年盧布仍一路走高，逆轉過去兩年的貶勢，躍升為迄今表現最佳貨幣...

庫克排第五！美公司CEO年薪排名曝光 「他」進帳30億奪第一

財經媒體Visual Capitalist於6月5日統計2024年美國收入最高的行政總裁排名，光學材料公司Coherent Corp.行政...

美股標普500站上6,000 點 未來能再登新高？全看這2件事

美國股市周五收在2月來最高，就業數據舒緩對經濟衰退的疑慮。市場也對美中貿易緊張關係緩和寄予厚望，美國總統川普表示雙方代表...

傳黃仁勳下周將與德總理會面 討論德國AI超級工廠計畫

德國商報（Handelsblatt）引述匿名知情人士報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將在下周出訪歐洲的過程中，與德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。