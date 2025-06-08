美股雙多 登四個月高點

美國股市上周五（6日）收在2月以來最高，主要是就業數據舒緩對經濟衰退的疑慮。美國總統川普表示美中代表將在9日會談，投資人也對美中貿易緊張關係緩和寄予厚望。除貿易談判的進展外，通膨在內的經濟數據將成為美股能否再次向歷史新高叩關的關鍵。

美股三大指數上周五上漲均逾1%，標普500指數站上6,000點關卡。一周下來，標普500指數和道瓊工業指數分別上漲1.5%和1.2%，那斯達克上漲2.2%。

費城半導體指數上周五上漲0.5%，周線上漲5.9%；台積電ADR漲0.9%，已連漲五日，周線漲幅高達6.1%。

美國就業報告讓不少投資人鬆了一口氣，歷經數周對關稅以及對美國企業衝擊的疑慮一掃而空。數據顯示，上月美國新增就業13.9萬人，優於預期，外界原先擔心川普總統發動貿易戰會導致景氣下滑，迄今尚未出現。

美國10年期公債殖利率升至4.507%，高於上周的4.418%。最近幾個交易日，由於擔心經濟走緩，投資人紛紛湧向政府債券，這一交易趨勢在上周五出現逆轉。

就業數據公布後，川普再度施壓聯準會（Fed），要求一次降息1個百分點。

如今，標普500指數上周五收盤距離2月創下的歷史高點只差2.3%之遙。

Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德說：「市場氣氛仍偏謹慎。雖然已自低點回升，但投資人仍在等待更明確的方向。」

駿利亨德森投資公司經理人赫茲說：「接下來整個夏季公布的數據格外關鍵，能否釐清情勢就看他們了。」

美國5月消費者物價指數（CPI）報告將在11日公布，將首度反映關稅調高的數據，這份報告也是Fed 在本月17至18日會議前，最後幾項重要的經濟指標之一。據FactSet調查的經濟學家估計，若排除波動較大的食品與能源價格，5月核心CPI年增率將從2.8%升至2.9%。

Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲說：「若通膨數據不如市場擔心的那麼火熱，反而趨緩，可能成為股市挑戰前高的動力。」