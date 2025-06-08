俄羅斯盧布今年狂升40% 躍升為迄今表現最佳貨幣

儘管俄羅斯身處漫長的戰事、下跌的油價，以及嚴厲的制裁之中，今年盧布仍一路走高，逆轉過去兩年的貶勢，躍升為迄今表現最佳貨幣。

根據美國銀行（BOfA）資料，俄羅斯盧布今年來已狂升逾40%。盧布的強勁表現，並非外國投資者突然信心大增，而是國內的資本管制及政策緊縮所致。美元走弱，也構成一項助力。

富國銀行國際經濟學家及外匯策略師麥肯納列出三項盧布大漲的原因：「央行維持相對較高的利率、資本管制與其他外匯限制趨嚴，加上俄烏之間尋求和平有一些進展，或嘗試這麼做。」

俄羅斯央行為對抑制高通膨，維持限制性的貨幣立場，將利率保持在高點，並收緊信用。產業觀察人士表示，借貸成本居高不下，遏止國內企業從國外進口產品，進而降低了俄國企業及消費者對外匯的需求。

Renaissance Capital經濟學者梅拉申科表示，消費疲弱導致國內進口商對外匯的需求下降。銀行因而不必拋售盧布並買進美元或人民幣，從而推升了盧布。

此外，俄國出口商必須將其美元款項，兌換為盧布，也提高對盧布的需求。進口商則減少購買國外貨物，故其無須為了使用美元支付，而賣出盧布。

不過，分析師提醒，這番走勢也許不會持續太久。作為俄國出口經濟最大支柱的石油價格，今年大幅下跌，可能對外匯流入造成壓力。