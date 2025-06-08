野村看升日圓 喊衝136

野村控股表示，隨著日圓殖利率上升，日本投資人轉向撤出美國資產，再加上華府在貿易談判過程中給予的隱性匯率壓力，日圓兌美元匯率未來幾個月可能會升值約6%，目標價為9月底時從目前的145日圓升至136日圓。

彭博資訊報導，野村分析師在6日報告中表示，日本銀行（央行）穩定的升息節奏，料將「鼓勵國內投資人增持國內債券，而非海外債券」。

分析師並表示，如果日圓匯率貶值，尤其是在敏感的雙邊貿易談判期間，美國對美元兌日圓匯率的擔憂將會「加劇」；雖然並不預期美日之間會達成任何象徵性的外匯協議，但市場上仍會預期兩國之間將存在一種讓美元貶值的「默契」。

在5日發布的匯率報告中，美國財政部呼籲日銀繼續升息，並表示貨幣政策的緊縮將有助於「日圓相對美元弱勢狀況的正常化」，及「雙邊貿易亟需的重新平衡結構」。

在美中貿易談判出現突破，導致日圓等避險資產普遍遭到拋售後，野村團隊5月初取消先前建議的做空美元兌日圓，但日圓兌美元匯率第2季來仍已升值約3.5%。

另一家日本大銀行三菱日聯金融集團（MUFG），也重申投資人應該出售美元的觀點，對美元兌日圓的目標匯價為138.3日圓。