野村看升日圓 喊衝136

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
野村看升日圓喊衝136。 路透
野村看升日圓喊衝136。 路透

野村控股表示，隨著日圓殖利率上升，日本投資人轉向撤出美國資產，再加上華府在貿易談判過程中給予的隱性匯率壓力，日圓兌美元匯率未來幾個月可能會升值約6%，目標價為9月底時從目前的145日圓升至136日圓。

彭博資訊報導，野村分析師在6日報告中表示，日本銀行（央行）穩定的升息節奏，料將「鼓勵國內投資人增持國內債券，而非海外債券」。

分析師並表示，如果日圓匯率貶值，尤其是在敏感的雙邊貿易談判期間，美國對美元兌日圓匯率的擔憂將會「加劇」；雖然並不預期美日之間會達成任何象徵性的外匯協議，但市場上仍會預期兩國之間將存在一種讓美元貶值的「默契」。

在5日發布的匯率報告中，美國財政部呼籲日銀繼續升息，並表示貨幣政策的緊縮將有助於「日圓相對美元弱勢狀況的正常化」，及「雙邊貿易亟需的重新平衡結構」。

美中貿易談判出現突破，導致日圓等避險資產普遍遭到拋售後，野村團隊5月初取消先前建議的做空美元兌日圓，但日圓兌美元匯率第2季來仍已升值約3.5%。

另一家日本大銀行三菱日聯金融集團（MUFG），也重申投資人應該出售美元的觀點，對美元兌日圓的目標匯價為138.3日圓。

美國 美中貿易談判 日本

延伸閱讀

世紀鋼5月營收年增31% 毛利率看升

00980A、00981A、00982A…主動ETF成分股一攤開：野村偏穩、統一平衡、群益敢衝

日職／台灣連線！古林6局失3分+孫易磊2局無失分 火腿延長賽吞敗

日職／初登板！孫易磊後援2局無失分 新庄剛志露燦笑

相關新聞

喊話降息1個百分點 川普：Fed主席繼任人選很快出爐

美國總統川普六日晚間在空軍一號上對媒體說，他決定的下任美國聯準會（Fed）主席人選很快會出爐。被問到是否考慮Fed前理事華許...

美挺無人機產業簽三命令 川普決心強化相關防禦能力

美國總統川普6日簽署三道行政命令，以強化美國對無人機威脅的防禦能力，並協助發展飛天電動計程車和超音速商用客機。

美股雙多 登四個月高點

美國股市上周五（6日）收在2月以來最高，主要是就業數據舒緩對經濟衰退的疑慮。美國總統川普表示美中代表將在9日會談，投資人...

俄羅斯盧布今年狂升40% 躍升為迄今表現最佳貨幣

儘管俄羅斯身處漫長的戰事、下跌的油價，以及嚴厲的制裁之中，今年盧布仍一路走高，逆轉過去兩年的貶勢，躍升為迄今表現最佳貨幣...

白宮官員捍衛川普降息說 認為通膨情勢良好 Fed有降到3%空間

美國總統川普6日力促聯準會（Fed）主席鮑爾降息「整整1個百分點」，但市場不認為9月前Fed會降利率。白宮首席經濟顧問米...

野村看升日圓 喊衝136

野村控股表示，隨著日圓殖利率上升，日本投資人轉向撤出美國資產，再加上華府在貿易談判過程中給予的隱性匯率壓力，日圓兌美元匯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。