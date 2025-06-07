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AI浪潮來襲！外媒看好台積電 估未來五年市值上看3兆美元

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
美媒預測，台積電在未來五年內市值有望上看至3兆美元。路透
美媒預測，台積電在未來五年內市值有望上看至3兆美元。路透

美媒預測，隨著人工智慧（AI）在智慧手機、個人電腦及資料中心等領域廣為應用，加上台積電在晶圓代工2.0 （Foundry 2.0）的市占逐步上升，台積電在未來五年內，市值有望上看3兆美元。

The Motley Fool分析文指出，台積電掌握全球第三方晶圓代工市場的67%市占；排名第二的三星則僅占11%。其晶圓代工市占更是從幾年前的58%，穩定上升至目前水準。展望未來，對AI晶片需求的增長，可望使台積電大大受惠，市值將遠高於目前的1兆美元水準。

台積電的先進製程節點，被輝達、博通、邁威爾（Marvell）、超微（AMD）及蘋果等公司用於製造AI晶片，導入資料中心、個人電腦與智慧手機。這讓台積電在各類終端市場對AI需求大增的浪潮下，穩坐中心地位。

根據一項估算，至2033年，全球AI晶片市場的年化成長率可望達到35%，因AI技術將會普及至更多應用層面。台積電自身的預估是，透過銷售輝達、超微、博通、邁威爾等公司設計的AI加速器所獲得營收，年複合增長率可能在未來五年內達到中段40位數百分比。

此外，市場研究公司IDC預估，晶圓代工2.0市場將在2025年成長11%，增幅將近是去年的一倍，並在今年達到2,980億美元營收。台積電今年在該市場的市占，預估將增長至37%，較一年前的28%大幅躍升。若假設台積電的晶圓代工2.0比重，在五年後能提升至60%（考量其市占成長的速度，這看起來並非難事），其年營收可望達到2,620億美元，這將是2024年營收的三倍。目前台積電股價接近其營收的11倍。

如果其股價營收比在未來五年內略微高一些，其市值將可能上看3兆美元。考量到其未來五年內的銷售增長速度，看起來將會比過去五年更快，市場也很可能決定給予台積電更高的估值。

成長率 台積電

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