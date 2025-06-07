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今年狂升40% 狠甩台幣好幾條街！全球表現最佳貨幣是它

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
俄羅斯盧布位列今年迄今為止表現最佳的貨幣，今年來已上漲逾40%。路透
俄羅斯盧布位列今年迄今為止表現最佳的貨幣，今年來已上漲逾40%。路透

儘管俄羅斯身處漫長的戰事、下跌的油價，以及嚴厲的制裁之中，今年盧布仍一路走高，逆轉過去兩年的貶勢，躍升為迄今表現最佳貨幣。

CNBC報導，根據美國銀行（BOfA）資料，俄羅斯盧布今年來已狂升逾40%，一反過去兩年大幅貶值的走勢。市場觀察者告訴CNBC，盧布的強勁表現，並非外國投資者突然信心大增，而是國內的資本管制及政策緊縮所致。美元走弱，也構成一項助力。

富國銀行國際經濟學家及外匯策略師麥肯納（Brendan McKenna）列出三項盧布大漲的原因：「央行選擇維持相對較高的利率、資本管制與其他外匯限制趨嚴，加上俄烏之間尋求和平有一些進展，或嘗試這麼做。」

俄羅斯央行為對抑制高通膨，維持限制性的貨幣立場，將利率保持在高點，並收緊信用。產業觀察人士表示，借貸成本居高不下，遏止國內企業從國外進口產品，進而降低了俄國企業及消費者對外匯的需求。

Renaissance Capital經濟學者梅拉申科（Andrei Melaschenko）表示，消費疲弱導致國內進口商對外匯的需求下降。銀行因而不必拋售盧布並買進美元或人民幣，從而推升了盧布。

此外，俄國出口商必須將其美元款項，兌換為盧布，也提高對盧布的需求。進口商則減少購買國外貨物，故其無須為了使用美元支付，而賣出盧布。

俄國政府要求大型出口商將其外匯收入匯回俄國，並在國內市場換為盧布。俄羅斯央行數據顯示，1-4月該國最大出口商共賣出425億美元外匯，較1月之前的四個月，增加了近6%。約翰霍普金斯大學應用經濟學教授漢克（Steve Hanke）說，央行緊縮貨幣供給，也支撐了盧布。

不過，分析師提醒，這番走勢也許不會持續太久。作為俄國出口經濟最大支柱的石油價格，今年大幅下跌，可能對外匯流入造成壓力。梅拉申科說，「我們相信盧布已快要觸頂，可能會在近期開始走弱。」

美國 美元 外匯 俄羅斯 人民幣

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