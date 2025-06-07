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庫克排第五！美公司CEO年薪排名曝光 「他」進帳30億奪第一

香港01／ 撰文／劉耀洋
蘋果公司行政總裁庫克。圖／美聯社
蘋果公司行政總裁庫克。圖／美聯社

財經媒體Visual Capitalist於6月5日統計2024年美國收入最高的行政總裁排名，光學材料公司Coherent Corp.行政總裁安德森（Jim Anderson）以1.01億美元（約新台幣30億元）排第一蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）則以7500萬美元（約新台幣22億元）排第五。另外，得益於薪酬與股價表現掛鈎，大型美企行政總裁的薪酬創歷史新高，中位數達到1680萬美元（約新台幣5億元）。

安德森於2024年6月被任命公司的行政總裁，並迅速成為2024年美國薪酬最高的行政總裁，據估計其總薪酬中有99%來自公司股票。

緊隨其後的是於2024年9月接任星巴克（Starbucks）行政總裁兼董事長的尼柯（Brian Niccol），他上任四個月內，便主要透過薪酬與股價表現掛鈎方式，獲得了約9600萬美元（約新台幣28億元）的收入。

通用電氣（General Electric）行政總裁H. Lawrence Culp Jr.排第三，他去年的薪酬高達8700萬美元（約新台幣26億元），其薪酬也是與股價表現掛鈎。而截至6月3日，公司過去五年中，股價已累計上升533%。

擔任微軟（Microsoft）行政總裁逾10年的納德拉 (Satya Nadella) ，則以7900萬美元（約新台幣23億元）的薪酬排第四，比庫克的高400萬美元。

延伸閱讀：

美國上市公司CEO爆離職潮 今年共327人離任創歷史新高

花旗CEO大幅加薪三分一至3450萬美元 加幅冠絕華爾街大行

文章授權轉載自《香港01》

蘋果 美國 星巴克 微軟 庫克

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