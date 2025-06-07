快訊

「開車高速衝撞」北市母子雙亡畫面曝 遊覽車運將喊冤：根本看不到

白天搞到天黑！僵持互不相讓 桃園狹小巷弄2車「頭對頭」卯上了

俄羅斯大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏克蘭自己給普亭理由

聽新聞
0:00 / 0:00

傳黃仁勳下周將與德總理會面 討論德國AI超級工廠計畫

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
德國商報報導，輝達執行長黃仁勳下周將與總理梅爾茨會面，討論德國政府的AI超級工廠計畫。路透
德國商報報導，輝達執行長黃仁勳下周將與總理梅爾茨會面，討論德國政府的AI超級工廠計畫。路透

德國商報（Handelsblatt）引述匿名知情人士報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將在下周出訪歐洲的過程中，與德國總理梅爾茨（Fredrich Merz）會面。

根據彭博引述商報報導，黃仁勳與梅爾茨會面的時間點預計會在下周末，德國財長克林貝爾（Lars Klingbeil）也將和黃仁勳會面。

德國政府為了在柏林建造一座「人工智慧（AI）超級工廠」的計畫，舉辦了這場會談，該工廠將由10萬顆高效能晶片運作。這項計畫對輝達來說極具吸引力。一顆頂級晶片的價格高達3萬美元以上。

鑑於與美國總統川普領導的美國政府關係緊張，德國政府正努力降低對美國的依賴，發展自己的歐洲技術。AI超級工廠的建設或許有助於實現這一目標。然而，這項計畫也凸顯出歐洲至今對美國技術的依賴，目前幾乎沒有任何歐洲廠商能製造出取代輝達的晶片。

黃仁勳 輝達 美國 梅爾茨 德國

延伸閱讀

黃仁勳、賈伯斯穿搭都一成不變？「制服式穿搭」原來可以提高專注力！

華為AI晶片 科技業不捧場

黃仁勳最大原動力竟是「這件事」 傳記作家驚呼：最讓人意外的地方

黃仁勳5月來台餐會 魏哲家：他要求台積電快備好產能

相關新聞

傳黃仁勳下周將與德總理會面 討論德國AI超級工廠計畫

德國商報（Handelsblatt）引述匿名知情人士報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將在下周出訪歐洲的過程中，與德...

ASML首席執行官示警：美愈禁晶片 中國愈加速發展

荷蘭半導體設備製造商阿斯麥（ASML）首席執行官克里斯托夫·富凱(Christophe Fouquet)示警，美國芯片（...

中國歐盟商會前主席：大陸取代美國成為可靠夥伴的想法荒唐可笑

前中國歐盟商會主席主席（Jörg Wuttke）近日撰文指出，有人認為，不遠的將來，大陸可以取代美國，成為歐洲可靠合作夥...

川習通話有用？路透：中國大陸批准向美三大車商出口稀土 有效期6個月

路透6日引述2位知情人士報導，隨著北京對稀土材料的出口限制開始引發供應鏈中斷，中國大陸已向美國三大汽車製造商的稀土供應商...

川普與馬斯克決裂！圖解兩人關係生變過程、特斯拉股價暴跌原因

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克近來反目成仇，如今公開決裂。馬斯克先前多次在社群平台上抨擊川普和「又大又美法案」；對此，川普5日表示，他對馬斯克感到失望，馬斯克則反擊指川普「忘恩負義」。

超預期…印度意外降息2碼 俄國三年來首降利率

隨著通膨降溫促使決策官員重心轉向支撐經濟成長，印度央行6日降息2碼，降幅大於預期，是連續第三次降息。俄羅斯央行同日也降息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。