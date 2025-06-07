傳黃仁勳下周將與德總理會面 討論德國AI超級工廠計畫

德國商報（Handelsblatt）引述匿名知情人士報導，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳將在下周出訪歐洲的過程中，與德國總理梅爾茨（Fredrich Merz）會面。

根據彭博引述商報報導，黃仁勳與梅爾茨會面的時間點預計會在下周末，德國財長克林貝爾（Lars Klingbeil）也將和黃仁勳會面。

德國政府為了在柏林建造一座「人工智慧（AI）超級工廠」的計畫，舉辦了這場會談，該工廠將由10萬顆高效能晶片運作。這項計畫對輝達來說極具吸引力。一顆頂級晶片的價格高達3萬美元以上。

鑑於與美國總統川普領導的美國政府關係緊張，德國政府正努力降低對美國的依賴，發展自己的歐洲技術。AI超級工廠的建設或許有助於實現這一目標。然而，這項計畫也凸顯出歐洲至今對美國技術的依賴，目前幾乎沒有任何歐洲廠商能製造出取代輝達的晶片。