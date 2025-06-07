德國啟動原物料基金 應對中國稀土斷供危機

中國限制稀土出口作為反制美國關稅手段。面對稀土斷供風險，德國政府雖近年已啟動原物料基金、強化與第三國合作，但因製造業深度嵌入全球供應鏈，已有車廠反映磁鐵短缺，暴露德國對中國原物料長年依賴的結構性脆弱。

中國4月暫停多種稀土出口，反制美國關稅政策。德國工業聯合會（BDI）原物料部門主管瓦赫特（Matthias Wachter）警告，若中國持續限制出口稀土，對德國工業與經濟的衝擊，將不亞於2022年俄烏戰爭爆發後的能源危機。

根據聯邦統計局數據，當前德國工業2/3的稀土來自中國，某些金屬甚至完全仰賴中國進口。其中鋰、鎵、鍺與稀土等關鍵原物料，不僅是德國近年推動能源轉型的必要資源，更是人工智能發展、製造現代軍事裝備中的重要材料。

2023年，由綠黨（Greens）主導外交與經濟部的蕭茲（Olaf Scholz）政府，推出德國首部正式對中戰略方針。「中國戰略」（China-Strategie）明確指出，德國在稀土、鋰電池、光伏元件與藥品原料等對中國依賴度過高，構成嚴重戰略風險。

蕭茲政府因此提出加強與中國之外的原物料出口國建立夥伴關係、推動關鍵原物料供應鏈自主與多元化、增加原物料回收再利用等一系列措施。

「中國戰略」強調，與非中國原物料出口國合作應秉持互惠原則，不僅有助降低德方風險，也能協助天然資源豐富的夥伴國發展更多附加價值產業，實現夥伴國永續發展。

為推動原物料自主，蕭茲政府於去年底啟動「原物料基金」計畫，由聯邦經濟部提出，交由國有開發銀行復興信貸（KfW）負責執行。該基金支持歐盟「關鍵原物料法」（CRMA）所列包括稀土等關鍵原物料的開發案。

企業如有意申請，可向復興信貸銀行提交申請，爭取在原物料開採、加工與回收階段，獲得來自政府的股權投資支持。每筆金額介於5000萬歐元（約17億新台幣）至1.5億歐元（約51億新台幣）的投資案，將優先獲挹注尚處早期階段的計畫。

儘管德國政府早已提出「中國戰略」，並設立原物料基金應對供應風險，面對中國突如其來的稀土出口限制，企業端仍措手不及。

德國車廠BMW近期表示，已有零組件供應商通報磁鐵短缺問題。稀土金屬是永磁馬達的核心材料，對電動車生產至關重要，供應中斷將直接影響生產進度與交車時程。

法蘭克福匯報（FAZ）日前針對多家德指（DAX）企業進行調查，雖多數企業對中國是否將全面禁止稀土出口三緘其口，但普遍表示已針對「各種情境」做好準備，反映業界對稀土斷供恐波及半導體供應鏈的擔憂。

儘管企業已意識到風險，德國原物料署專家艾爾斯納（Harald Elsner）指出，多數企業的對策仍停留在紙上談兵。他呼籲業界儘早行動，例如與非中國供應商簽訂長期合約、或投資如澳洲等地的礦產開發，以提升供應鏈韌性。但他也坦言，短期內仍難以完全取代中國供應。

長期研究德國原物料政策的學者庫利克（JakobKullik）批評，德國早在15年前便制定「原物料戰略」，如今又將風險納入「中國戰略」，但至今在面對地緣政治變局時，仍缺乏足夠決心與行動力。

面對中國限制稀土出口的挑戰，德國新政府可望延續前屆政府的政策方向。聯邦經濟部近日聲明指出，降低對中國原物料的依賴、重建歐洲供應鏈，將是企業與政府的共同任務，未來關鍵原料的加工與製造應儘可能回歸歐洲境內，以確保戰略自主與供應安全。