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紐時：稀土磁鐵成關稅戰焦點 美國幾乎零產量

中央社／ 紐約7日專電

全球歷經數十年供應鏈整合，美國已長久不研發、生產汽車和高科技業所需的關鍵元素「稀土磁鐵」。「紐約時報」報導，美國過去允許稀土業者遷廠，完全依賴中國；如今中國限制稀土出口，美國恐將面臨嚴重經濟損害。

紐約時報（New York Times）報導，美國位於印第安那州的稀土磁鐵工廠，20多年前，在汽車、半導體、戰鬥機與機械人等製造業需要大量磁鐵之前，陸續遷廠至中國；中國政府在4月4日美中貿易戰期間，突然停止出口稀土磁鐵（rare earth magnet），美國現在知道，失去供應鏈其中一環需付出代價。

華府原預期日內瓦經貿會談後，北京會放寬稀土磁鐵出口限制，但如今歐美業者存量已快用盡。

電動車的剎車、方向盤，燃油車的噴射器等零組件都需要稀土磁鐵，高級車款的一個座椅得用12片磁鐵。業者警告，原料就快用盡，從美國中西部到南部的車廠未來幾天、數週恐怕得減產。

主管外銷事務的美國商務部前助理部長尼卡塔（Nazak Nikakhtar）指出，對美國和全球來說，中國持續抓到了痛處。中國宣布稀土出口禁令後，出港船隻需要不同外銷許可，商務部處理也面臨困難，4月中僅核准數間歐洲業者，上週僅有數間美國公司獲批。

另外，中國稀土磁鐵廠商等待核發許可證期間暫停生產，停產數週很快影響下游製造商。熟悉中國市場的汽車業顧問鄧恩（Michael Dunne）指出，中國有能力癱瘓美國廠房生產線。

全球每年生產約20萬噸高品質稀土磁鐵，中國占了9成，1成由日本業者在本地與越南生產，提供日本車廠使用。雖然位於南卡羅來納州與德州的業者今年將恢復生產，但美國幾乎已不產稀土磁鐵。

2010年，中國對日本進行2個月稀土禁運。美國政府長期催促恢復境內生產，無奈稀土需大額投資，但營收微薄，難以為繼。

紐時指出，中國國企環保成本較低，官方提供無限制預算興建精煉及製造廠房，擁有龐大競爭優勢。稀土處理也是一門高級技術，中國39所大學設有稀有礦產化學課程學位，研發新技術，但美國是0。

另外，精煉稀土中的「重稀土」（heavy rareearths）可抗高溫，是電動車電盤、晶片與其他科技的必要元素，幾乎全數由中國精煉生產。

美國 紐約時報 稀土

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