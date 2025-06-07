中國歐盟商會前主席：大陸取代美國成為可靠夥伴的想法荒唐可笑

前中國歐盟商會主席主席（Jörg Wuttke）近日撰文指出，有人認為，不遠的將來，大陸可以取代美國，成為歐洲可靠合作夥伴，這種想法是荒唐可笑的，「已沒有必要繼續自欺欺人了。我們的對華出口已經觸頂，今後對華出口只會越變越少。」

德國之聲引述德國《焦點》雜誌客座評論文章〈中國幻覺〉，作者伍德克曾長期擔任中國歐盟商會主席，有長達35年的在大陸的生活經歷。據彭博此前報導，他在去年決定離開大陸，轉往美國一家諮詢公司任職。

伍德克指出，在出口方面，德國企業僅對波蘭的出口就已經超過了對大陸的出口，而從去年11月開始，整個歐盟對瑞士的出口也比對大陸的出口更多。

他提到，大陸領導人希望實現自給自足，外國企業將越來越不受歡迎。與此同時，只有被選上的外國企業才能獲准進入大陸，而只有那些被大陸認為有用的企業才能獲此殊榮。

為什麼不更多地向大陸投資？伍德克指出，他在擔任中國歐盟商會主席時曾發布一份430頁的立場文件中，當中羅列大陸市場數以千計的弊端，但根本問題只有「大陸市場不是開放性的」。

他強調，認為大陸將來會大規模對外開放的想法，純屬一廂情願的幻想，最多只能阻止大陸市場進一步封閉，「我們不得不一再告誡大陸政府，他們的產業政策具有極大的破壞性」。

伍德克表示，大陸的政策導致產能過剩和廉價傾銷，全球三分之一的產品是在大陸製造的，而大陸本土卻只能消費大約13%。這一方面損害大陸本土企業利益，目前大陸約有140家汽車品牌，能賺錢的僅有20家。

另一方面，美國正試圖阻擋這些廉價大陸商品的洪流，但這些產品最終將不可避免地湧入歐洲和其他市場。而所有的國家，無論是泰國、俄羅斯還是土耳其，最終都會逐步建立起貿易保護機制，「這將意味著自由貿易的終結」。