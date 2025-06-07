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瓜地馬拉5月海外家庭匯款680億元 創單月歷史新高

中央社／ 瓜地馬拉市6日專電

受到美國移民政策緊縮、海外匯款擬課稅提案以及母親節等3大因素影響，瓜地馬拉今年5月收到海外家庭匯款金額達22億8000萬美元（約新台幣680億元），創下同期歷史新高。

瓜地馬拉中央銀行5日表示，5月單月匯款金額高達22億8000萬美元，是有史以來單月匯款的最高紀錄。而2025年前5個月累計收到的匯款總額近100億美元，較去年同期的85億美元成長近16%，也是歷年來同期最大增幅，凸顯海外家庭匯款繼續扮演瓜國經濟重要支柱的角色。

瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）分析指出，自美國川普（Donald Trump）政府年初上任後，對無證移民的監管行動愈來愈嚴格，而5月開始在多個州陸續展開在工作場所、學校與甚至宗教集會地點的突襲抓捕行動，更造成在美國的瓜地馬拉移民社群人心惶惶。

此外，據瓜地馬拉中央銀行表示，美國國會5月提出法案，擬對非法移民從美國匯出的家庭匯款，課徵3.5%稅金，如果該法案獲得通過，最快將於2026年實施。雖然法案仍在審議程序當中，但出於對被驅逐出境的憂慮，以及擔心未來匯款將被扣稅，許多移民提前將手中資金與積蓄加速匯回國內，也導致5月匯款金額大幅增加創下紀錄。

再加上每年5月的母親節，為了表達對親人的思念與傳統節慶氣氛，家庭匯款金額明顯上升，今年也不例外。

瓜地馬拉中央銀行預估，如果按照目前增加的趨勢，到了2025年底全年度家庭匯款總額可望達到234億美元，較去年增加約9%。展望2026年，若無重大政策變動，匯款總額可能進一步增至246億美元，將會再次打破紀錄。

不過，如果美國通過海外匯款課稅3.5%的法案，根據中央銀行初步估計，每年將會有近8億6000萬美元被美國扣留，相當於瓜地馬拉國內生產毛額（GDP）的0.05%。而目前海外匯款大約占瓜國GDP的20%左右。

報導也指出，海外家庭匯款是瓜國經濟命脈之一，除了用於家庭基本支出外，許多匯款也投入教育、醫療與創業，對於社會發展發揮了積極作用。不過瓜國中央銀行也強調，家庭匯款雖然短期內有助提振經濟與消費，但長遠而言，國家仍需要多元化發展經濟體系，避免對單一收入來源過度依賴。

美國 移民 瓜地馬拉

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