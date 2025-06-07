美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克近來反目成仇，如今公開決裂。馬斯克先前多次在社群平台上抨擊川普和「又大又美法案」；對此，川普5日表示，他對馬斯克感到失望，馬斯克則反擊指川普「忘恩負義」。

2025-06-07 05:50