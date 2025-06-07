利多出籠 美股收紅
美國總統川普宣布美中官員近期將會商貿易協議，加上就業數據強健有助緩解外界對經濟即將下滑的疑慮，美股今天收紅。
道瓊工業指數終場上漲443.13點，或1.05%，收在42762.87點。
標準普爾500指數上漲61.06點，或1.03%，收在6000.36點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲231.50點，或1.20%，收在19529.95點。
費城半導體指數上漲27.134點，或0.54%，收在5038.055點。
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