特斯拉股價暴跌 馬斯克身價蒸發1兆元

美國科技富豪馬斯克旗下的特斯拉，投資人五日大為緊張，當天股價暴跌百分之十四，市值蒸發約一五二四億美元，跌破一兆美元大關，使馬斯克身價一夕之間縮水近三四○億美元（台幣約一點○三兆元）。

川普五日在自創社群媒體真實社群發文暗示，馬斯克被趕出美國政府後就「變得充滿敵意」，還寫道，要削減政府預算，最簡單方法就是取消對馬斯克的政府補貼和合約。特斯拉股價應聲大跌，一度跳水百分之十八，收盤市值降至九一六○億美元，馬斯克個人淨資產蒸發近三四○億美元，創「彭博資訊億萬富豪指數」史上第二高損失，僅次於他自己二○二一年十一月所創紀錄。

不過馬斯克仍是全球首富，擁有三三四五億美元的巨額財富。

馬斯克在商場及事業雖非一帆風順，但這次與川普反目，會比以往任何時候都還要艱難，川普若真使出前述手段，可能對高度仰賴美國政府合約和補貼維持營運的特斯拉和太空探索科技公司（SpaceX）造成重創。

馬斯克五日一度在社群媒體Ｘ寫道，SpaceX要開始讓旗下龍太空船退役，但幾小時後，他在回應一則建議他退一步冷靜幾天貼文時寫道，「（這是）好建議。好吧，我們不會讓龍退役」。

不過，美股周五開盤，受惠於五月非農就業報告優於預期，緩解了市場對於經濟放緩的疑慮，帶動美股周五開盤，道瓊工業指數回彈逾四百點、那斯達克也上漲逾兩百點。特斯拉股價也因川普與馬斯克關係緩和而回穩。