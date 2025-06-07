美就業報喜…美股早盤勁揚 Fed利率估不動

美國5月新增就業人數13.9萬人，優於市場預期，緩解市場對美國經濟即將放緩的擔憂，但之前兩個月的數據遭大幅下修，顯示雇主對未來經濟成長持審慎態度；同時工資升幅明顯提高，不利於通膨下降，預料聯準會（Fed）本月會議將維持利率不變。

美國最新非農就業報告公布後，帶動美股早盤走高，道瓊上漲逾500點，標普觸及6,000點大關，美元指數上升。

美非農就業人口變動

美國勞動部6日公布，5月非農就業人數增加13.9萬人，高於預估的12.6萬人，但低於修正後的4月數據14.7萬人；今年3、4兩個月就業人數共下修9.5萬人。3至5月移動平均就業數為增加13.5萬人，低於4月時的的15.5萬人。

上月民間部門就業增加14萬人，高於預估的12萬人， 但比4月時的14.6萬人（修正數）增量略低；製造業減少8,000人，減量為一年來最多，比預估的減少5,000人稍遜，也比4月時的5,000人增量更遜。服務業就業情況相對較佳，醫療、社會協助及休閒接待業就業增加最多，運輸及倉儲業就業微增。另外聯邦政府就業人數劇減2.2萬人，是2020年來減少最多的一次。

平均時薪月升0.4%，增幅高於預估的0.3%，及4月時的0.2%；比去年同期上升3.9%，與4月相同（修正數），高於預估的3.7%；平均每人每周工時為34.3小時，與預估及4月時數相同。

失業率維持4.2%，符合預估；但勞動參與率下降0.2個百分點，為62.4%，是三個月來低點，顯示勞工求職態度趨於悲觀；就業不足率維持7.8%。

本周已公布的多項經濟數據令人失望，包括上周首次申領失業金人數意外增加至八個月最多，及ISM服務業指數顯示景氣是將近一年來首度陷入萎縮。所幸4月企業求才人數增加，且裁員人數仍然偏低。

經濟學者表示，隨著聯邦政府削減支出，承包商、大學及其他依賴政府資金的單位將陸續受到影響，可能至少使50萬個就業機會受影響。