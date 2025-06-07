快訊

午後局部大雷雨尤其「大台北」 蝴蝶颱風最快下周生成

補助款辦法修改 主計總處限3天回覆 藍縣市轟中央突襲

悶熱飆36度高溫、午後大雷雨 吳德榮：注意下周熱帶擾動對台威脅程度

超預期…印度意外降息2碼 俄國三年來首降利率

經濟日報／ 編譯林文彬劉忠勇／綜合外電
隨著通膨降溫促使決策官員重心轉向支撐經濟成長，印度央行6日降息2碼，降幅大於預期，是連續第三次降息。 （路透）
隨著通膨降溫促使決策官員重心轉向支撐經濟成長，印度央行6日降息2碼，降幅大於預期，是連續第三次降息。 （路透）

隨著通膨降溫促使決策官員重心轉向支撐經濟成長，印度央行6日降息2碼，降幅大於預期，是連續第三次降息。俄羅斯央行同日也降息整整1個百分點，是近三年來首次降息。

印度央行貨幣政策委員會以五比一的票數，決議調降基準附買回利率至5.5%，2025年至今已降息4碼。印度央行也意外調降現金準備率1個百分點至3%，是2020年3月以來最大降幅，但該利率將在今年剩餘時間分四次調降，每次1碼。印度央行總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）表示，調降現金準備率預估將向金融體系挹注2.5兆盧比（291億美元）流動性。

印度央行動作如此之大，顯示美國總統川普全面性關稅等全球風險，導致該行對經濟展望的憂慮日益升高。印度3月止的上年度經濟成長率降至6.5%，遠低於政府及馬爾霍特拉渴求的8%。針對4月開始的本年度，印度央行維持經濟成長預測在6.5%，通膨預估則從4%調降至3.7%。

不過，印度央行同時也將貨幣政策立場從寬鬆調整為中性，暗示進一步寬鬆貨幣空間有限。馬爾霍特拉表示，印度央行是否採取進一步行動，將取決於未來公布的數據。

Larsen & Toubro集團首席經濟學家舒克拉（Sachchidanand Shukla）說：「這次調整或翻轉立場的速度肯定是史上數一數二快，央行立場剛在4月上次決策會議轉為『寬鬆』，這意味央行只會降息或按兵不動，但現在立場又回到『中性』，代表升息或降息都有可能。」

三井住友銀行亞洲總體策略主管傑夫‧黃（音譯）也說：「印度央行暫時沒有繼續降息空間，未來是否有進一步降息的機會，取決於央行經濟成長預測是否面臨下修風險。」

央行決策出爐後印度資產價格劇烈震盪，印度股市Sensex指數由黑翻紅，終場上漲近1%；公債殖利率曲線變陡，央行挹注資金帶動期限較短公債殖利率下滑，調整立場則推升期限較長公債殖利率。印度盧比兌美元6日盤中最多貶值0.2%，但終場以升值收盤。

另一方面，隨著通膨持續降溫，高貸款成本導致經濟陷入困境的跡象也已浮現，俄羅斯央行同日調降基準利率4碼至20%，是2022年以來首次降息。俄羅斯央行在聲明中說：「目前通膨壓力持續下降，核心通膨也不例外。通膨壓力持續減輕，導致貨幣情勢緊縮對需求的衝擊日益明顯。」

通膨 印度

延伸閱讀

歐洲央行八度降息 法人：可望成為國際資金新寵

歐洲央行如預期降息 法人看好歐洲股市後市表現

新德里星廚來台！印度皇室與經典佳餚 台北遠東吃到飽

印度板球隊慶祝奪冠 球迷踩踏11死多為年輕人 另傳47傷

相關新聞

川普與馬斯克決裂！圖解兩人關係生變過程、特斯拉股價暴跌原因

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克近來反目成仇，如今公開決裂。馬斯克先前多次在社群平台上抨擊川普和「又大又美法案」；對此，川普5日表示，他對馬斯克感到失望，馬斯克則反擊指川普「忘恩負義」。

超預期…印度意外降息2碼 俄國三年來首降利率

隨著通膨降溫促使決策官員重心轉向支撐經濟成長，印度央行6日降息2碼，降幅大於預期，是連續第三次降息。俄羅斯央行同日也降息...

投資人避險 擦亮白銀、白金

白銀價格5日突破技術面阻力後，飆升至13年新高，得益於投資者的避險需求擴大至黃金之外的貴金屬。

歐元區第1季經濟成長 上修

歐元區首季經濟成長率，較先前公布的修正值高出一倍。主因是愛爾蘭及德國等國家預期美國關稅將在今年稍晚落實，導致出口增加。

高盛：美經濟恐陷「慢通膨」

高盛（Goldman Sachs）總裁兼營運長沃德倫（John Waldron）表示，由於美國總統川普的貿易戰引發市場波...

博通財測不夠好 澆熄投資熱

博通（Broadcom）對本季營收展望並不驚人，引發外界對AI狂熱期待過高的疑慮。博通6日早盤股價下跌3%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。