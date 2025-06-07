1分鐘看世界／馬斯克星鏈掃除法規障礙 取得印度電信部重要執照

彭博資訊和路透報導，全球首富馬斯克旗下衛星供應商星鏈（Starlink）已取得印度電信部重要執照，掃除在印度推出衛星網路服務一大障礙。印度有逾9億名網路用戶，對一直無法打入中國大陸市場的星鏈而言是重要商機。

泰國／上月CPI年減0.57% 全年通膨率下修

泰國商務部6日公布，5月消費者物價指數（CPI）年減0.57%，連兩月通膨率為負，且連三個月低於央行目標。商務部也下修今年通膨率預測至0%-1%，但說低通膨不代表內需疲軟或陷入通縮。

日本／高物價效應 4月家庭消費遠低預期

總務省6日公布，4月日本家庭消費年減0.1％、月減1.8％，均遠低於預期，因消費者在物價高昂下看緊荷包，顯示消費尚未復甦。主要企業已同意加薪，平均增幅逾5%，仍追不上物價漲速。

美國／穩定幣發行商Circle上市 首日股價勁揚168%

穩定幣發行商Circle網路集團5日在紐約證交所掛牌上市，股價盤中一度暴漲逾兩倍，終場勁揚168%至83.23美元，是近年來數一數二強勁的上市首日表現，顯示市場對這類企業接受度日益上升。

美國／沃爾瑪拓展無人機送貨範圍 一年將增至五個州

零售商沃爾瑪5日宣布，計劃未來一年在亞特蘭大、夏洛特、休士頓等五座城市的100家分店推出無人機送貨，讓這項服務覆蓋範圍從兩個州增加至五個州，藉此縮短送貨時間，提振網路銷售。

挪威／觀光客大增擾民 允許地方徵收3%住宿稅觀光客大增擾民 允許地方徵收3%住宿稅

挪威5日通過新法，允許受觀光人潮影響的地方政府，對旅館業者和停泊當地港口的郵輪徵收3%住宿稅，稅收將用於改善公共設施。挪威去年觀光客過夜天數創近3,860萬新高，比一年前大增4.2%。

德國／關稅前搶購潮退燒 4月出口、工業生產失色

聯邦統計局6日公布，德國4月出口月減1.7％、工業生產月減1.4％，表現均不如預期，其中對美出口減幅達10.5％，主因是美國之前在關稅預期心理下連續數月的搶貨囤貨潮已消退。

澳洲／貿易部長強調礦藏豐富 願意當可信任的供應者

澳洲貿易部長5日說，各界對中國主導關鍵礦物市場的疑慮加劇，擁有豐富礦藏的澳洲「可充當全球關鍵礦物安全且可信任的供應者」，但希望不只負責採礦，盼海外資金助其投入煉製作業。