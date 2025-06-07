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歐元區第1季經濟成長 上修

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

歐元區首季經濟成長率，較先前公布的修正值高出一倍。主因是愛爾蘭及德國等國家預期美國關稅將在今年稍晚落實，導致出口增加。

歐盟統計局6日表示，歐元區首季國內生產毛額（GDP）成長率終值，較上季增長0.6%，高於5月中公布的修正值（0.3%）。雖然彭博訪調經濟學家中多數預期終值將會上調，但僅兩位預期增長將如此強勁。

愛爾蘭上季經濟成長率達到近10%，出人意表的強勁，加上德國經濟擴張速度超乎預期，是歐元區今年迎向更好開始的主因。單是出口一項就為GDP成長率貢獻了0.9個百分點，投資也大有幫助。

此一數字反映歐元區經濟具備韌性，即便其面臨嚴峻的受衝擊風險。美國總統川普威脅要對歐盟出口產品實施禁止性關稅，他的意向一再變卦，也增加了不確定性。

歐洲央行（ECB）仍尚未徹底喪失信心。ECB總裁拉加德5日表示，勞動市場強勁，實質收入增長，加上借貸成本降低（包含在本周將存款利率調降至2%），都可望對消費者及企業帶來幫助。

拉加德告訴記者，ECB目前正「處在一個好的位置，以利渡過接下來的不確定環境」，一些經濟學家及投資人視之為暫停降息的訊號。

歐元區 成長率

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