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施壓鮑爾 力道空前…川普籲Fed降息1百分點

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國總統川普再度疾呼聯準會（Fed）主席鮑爾降息，這次明確指出應降息整整1個百分點，是迄今對鮑爾最強力的施壓行動。

川普6日在自家社群平台Truth Social先後發文，指稱鮑爾這位慢半拍先生是場災難，「歐洲都已降息十次，我們一次都沒降。儘管如此，美國表現仍很棒，降息1個百分點吧，為這枚火箭增添燃料」。

在另一則貼文中，川普說：「如果聯準會那位『慢半拍先生』肯降息，我們馬上就能大幅降低即將到期的短債與長債利率，拜登主要借的是短債。現在根本沒什麼通膨，但如果通膨真的回升，再調高利率去對付即可，這麼簡單的事情。他害美國浪費超多錢，借貸成本應該低上許多。」

川普已一再呼籲鮑爾降息，但迄今為止，都未提到明確降息幅度，這次是首度提出。

Fed預定6月17日–18日召開政策會議，市場普遍預期官員將維持利率不變。許多Fed官員已一再表示，他們希望等到川普貿易、移民、稅務政策對經濟的影響更明確，再行調整利率。

隨著最新的非農就業報告出爐，5月新增就業人口比上月減緩，且4月數據也遭下修，顯示雇主對川普政策下的成長前景，抱持更為謹慎的態度。

降息 美國 川普

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