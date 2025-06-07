快訊

午後局部大雷雨尤其「大台北」 蝴蝶颱風最快下周生成

補助款辦法修改 主計總處限3天回覆 藍縣市轟中央突襲

悶熱飆36度高溫、午後大雷雨 吳德榮：注意下周熱帶擾動對台威脅程度

川普家族擬推比特幣ETF

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國總統川普家族的媒體公司，正計劃發行比特幣的指數股票型基金（ETF），以把握數位貨幣的熱潮。但專家質疑，這檔ETF恐怕難以在激烈競爭中脫穎而出。

英國金融時報（FT）報導，川普媒體與科技集團（TMTG）5日宣布，已向美國主管機關提交申請，設立一檔「Truth Social比特幣ETF」。Truth Social是川普自家的社群平台。

根據向美國證管會（SEC）提交的文件，這檔ETF將由總部位於佛羅里達、主打美國優先的資產管理公司Yorkville America Digital營運，將直接持有比特幣。若申請獲准，該基金將在紐約證交所的ETF交易所NYSE Arca掛牌。

為實現將美國打造成全球加密貨幣之都的目標，川普政府研擬推動友善數位資產的監管框架，帶動比特幣近幾周漲破10萬美元大關，TMTG也在此時計劃發行比特幣ETF。然而，這檔ETF將面臨激烈競爭。目前已有數十檔的現貨比特幣基金，包括資產規模690億美元的貝萊德基金，該基金已於2024年1月率先推出。

ETF專家納迪格表示，除了貝萊德外，富達與Bitwise也推出了頗具規模的比特幣ETF產品，已成功獲得機構投資人信任，「我認為像Truth Social比特幣ETF這種產品，很難吸引長期資金流入」。

曾表示比特幣「看起來像騙局」的川普，如今反覆宣傳自己的$TRUMP迷因幣，本月更為大量持有這款迷因幣的人士舉辦晚宴，引發潛在利益衝突的疑慮。

川普入主白宮後不久，便迅速撤銷前朝拜登政府時期旨在限制加密貨幣風險的政策，而現任SEC主席、加密貨幣支持者艾特金斯（Paul Atkins）也已撤銷多起針對加密貨幣公司的案件。

TMTG在5月底表示，將透過增資募得15億美元，並透過可轉換債券籌得額外10億美元，這些資金將用於建立「比特幣儲備」。

一周後，川普的兩個兒子艾瑞克·川普（Eric Trump）與小唐納·川普（Donald Trump Jr.）在拉斯維加斯的一場比特幣大會上表示，與法定貨幣相比，使用加密貨幣進行交易「更便宜」、「更快速」、「更安全」，也「更透明」；小川普同時表示：「我們非常看好加密貨幣，這是我們目前所有業務的重要一環。」他也是TMTG董事會成員。

比特幣 川普 ETF

延伸閱讀

通話沒了！與馬斯克合作關係告吹 川普稱「沒關係」淡化爭執程度

冷戰？川普、馬斯克潰堤式決裂 白宮消息人士：今日沒有通話計畫

槓上加墨！川普貿易戰及移民政策 2026世足賽籌備蒙陰影

從兄弟到仇敵 川普馬斯克關係如何破裂？外媒分析和好可能性

相關新聞

川普與馬斯克決裂！圖解兩人關係生變過程、特斯拉股價暴跌原因

美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克近來反目成仇，如今公開決裂。馬斯克先前多次在社群平台上抨擊川普和「又大又美法案」；對此，川普5日表示，他對馬斯克感到失望，馬斯克則反擊指川普「忘恩負義」。

超預期…印度意外降息2碼 俄國三年來首降利率

隨著通膨降溫促使決策官員重心轉向支撐經濟成長，印度央行6日降息2碼，降幅大於預期，是連續第三次降息。俄羅斯央行同日也降息...

投資人避險 擦亮白銀、白金

白銀價格5日突破技術面阻力後，飆升至13年新高，得益於投資者的避險需求擴大至黃金之外的貴金屬。

歐元區第1季經濟成長 上修

歐元區首季經濟成長率，較先前公布的修正值高出一倍。主因是愛爾蘭及德國等國家預期美國關稅將在今年稍晚落實，導致出口增加。

高盛：美經濟恐陷「慢通膨」

高盛（Goldman Sachs）總裁兼營運長沃德倫（John Waldron）表示，由於美國總統川普的貿易戰引發市場波...

博通財測不夠好 澆熄投資熱

博通（Broadcom）對本季營收展望並不驚人，引發外界對AI狂熱期待過高的疑慮。博通6日早盤股價下跌3%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。