川普家族擬推比特幣ETF

美國總統川普家族的媒體公司，正計劃發行比特幣的指數股票型基金（ETF），以把握數位貨幣的熱潮。但專家質疑，這檔ETF恐怕難以在激烈競爭中脫穎而出。

英國金融時報（FT）報導，川普媒體與科技集團（TMTG）5日宣布，已向美國主管機關提交申請，設立一檔「Truth Social比特幣ETF」。Truth Social是川普自家的社群平台。

根據向美國證管會（SEC）提交的文件，這檔ETF將由總部位於佛羅里達、主打美國優先的資產管理公司Yorkville America Digital營運，將直接持有比特幣。若申請獲准，該基金將在紐約證交所的ETF交易所NYSE Arca掛牌。

為實現將美國打造成全球加密貨幣之都的目標，川普政府研擬推動友善數位資產的監管框架，帶動比特幣近幾周漲破10萬美元大關，TMTG也在此時計劃發行比特幣ETF。然而，這檔ETF將面臨激烈競爭。目前已有數十檔的現貨比特幣基金，包括資產規模690億美元的貝萊德基金，該基金已於2024年1月率先推出。

ETF專家納迪格表示，除了貝萊德外，富達與Bitwise也推出了頗具規模的比特幣ETF產品，已成功獲得機構投資人信任，「我認為像Truth Social比特幣ETF這種產品，很難吸引長期資金流入」。

曾表示比特幣「看起來像騙局」的川普，如今反覆宣傳自己的$TRUMP迷因幣，本月更為大量持有這款迷因幣的人士舉辦晚宴，引發潛在利益衝突的疑慮。

川普入主白宮後不久，便迅速撤銷前朝拜登政府時期旨在限制加密貨幣風險的政策，而現任SEC主席、加密貨幣支持者艾特金斯（Paul Atkins）也已撤銷多起針對加密貨幣公司的案件。

TMTG在5月底表示，將透過增資募得15億美元，並透過可轉換債券籌得額外10億美元，這些資金將用於建立「比特幣儲備」。

一周後，川普的兩個兒子艾瑞克·川普（Eric Trump）與小唐納·川普（Donald Trump Jr.）在拉斯維加斯的一場比特幣大會上表示，與法定貨幣相比，使用加密貨幣進行交易「更便宜」、「更快速」、「更安全」，也「更透明」；小川普同時表示：「我們非常看好加密貨幣，這是我們目前所有業務的重要一環。」他也是TMTG董事會成員。