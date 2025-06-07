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米價飆漲 害慘日本咖哩店

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

日本去年倒閉的咖哩店家數創下紀錄新高，米價飆漲導致供應這項日本國民美食之一的店家廣受衝擊。

據日本研究公司帝國數據銀行報告，在截至今年3月底止的去年度內，日本有13家負債超過1,000萬日圓（7萬美元）的咖哩店聲請破產，連兩年創新高。若再考慮其他更小型的家庭式經營店家，破產家數可能還要更多。

該報告指出，由於稻米短缺、不利天氣和日圓貶值，日本咖哩飯主要食材價格已水漲船高。

能源價格高漲也使店家的獲利受損。帝國數據銀行表示，日本現在一盤咖哩飯的成本已達到365日圓（2.5美元）新高。

日本首相石破茂政府已透過加緊釋出儲備米來打擊米價高漲。

另外，據帝國數據銀行表示，疫情期間因應外帶和外送訂單而吹起的咖哩熱潮，如今也已經放緩，這也影響到咖哩店的生意。

日本麥當勞5月營收躍漲幅度則創下逾兩年來最高，同店銷售比去年同期增長14.7%，為2022年12月來最大單月增幅，主因是快樂兒童餐與兩項引發全球熱潮的IP推出聯名合作，分別為電玩改編電影「麥塊電影」和動漫角色「吉伊卡哇」。

電影 破產 日本

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