投資人避險 擦亮白銀、白金

白銀價格5日突破技術面阻力後，飆升至13年新高，得益於投資者的避險需求擴大至黃金之外的貴金屬。

根據彭博資訊報價，白銀現貨價格5日一度大漲4.5%，來到每英兩36.06美元，站上2012年2月以來最高價位，6日續漲近2%；白金也勁揚4.8%，漲破每英兩1,146美元，6日盤中價格仍維持在高檔。

德國黃金精煉商賀利氏（Heraeus）資深交易員祖菲表示，或許是技術面動能、基本面改善以及更廣泛的投資者興趣等因素共同促成了白銀的漲勢。他說，走勢落後黃金數周之後，銀價現在正在趕上來，這表明量能帶動的投資人再度對白銀產生了興趣，正在將資金轉入該市場。

日內瓦貴金屬商MKS PAMP的金屬策略主管希爾斯（Nicky Shiels）另指出，這波漲勢一面來自整體金屬市場的技術量能，另一面則受到基本面改善支撐，例如印度對實體白銀的強勁需求，及大陸白金需求回溫。

白銀與白金價格通常與金價同步波動，而金價向來在地緣政治不穩時被視為避險資產。過去12個月來，在美國主導的關稅戰升溫，以及各國央行持續加碼購入的背景下，金價已上漲逾40%。

相較之下，白銀和白金同期分別上漲19%與13%，漲幅不如金價，但這兩種金屬因廣泛應用於工業領域，也受到投資人青睞。

白銀是太陽能板的關鍵材料，白金則用於汽車觸媒轉化器和實驗室設備。這兩大貴金屬市場今年都面臨供不應求的缺口，延續過去幾年供不應求的趨勢。

希爾斯認為，白銀若能穩守每英兩35美元之上，將是「關鍵轉折點」，一旦守穩，可望重新點燃散戶投資人買盤的興趣。她也指出，若白金掛鉤ETF的需求出現回升，加上貴金屬借貸市場利率居高不下、顯示市場偏緊，白金價格可能出現一波投機性反彈。

根據彭博彙整的數據，自5月中以來，白金ETF部位已增加逾3%，呈現回升跡象。自2月以來，白銀ETF部位也持續增加，累計漲幅接近8%。