川、馬為「大而美」反目 特斯拉市值單日蒸發1,520億美元

美國總統川普和特斯拉執行長馬斯克為「大而美」稅改法案徹底撕破臉：川普大罵馬斯克「發瘋」，並威脅要取消他旗下公司與政府的合約，馬斯克回嗆「正合我意」。

但特斯拉投資人大為緊張，這家電動車製造商股價5日暴跌14%，市值蒸發1,520億美元，跌破1兆美元大關，市值損失是史上最高，馬斯克本人身價一口氣蒸發近340億美元。

川馬關係決裂

Politico先前引述消息人士說法稱，川馬6日將通話，但白宮官員否認，據悉川普還打算把自己那輛特斯拉賣掉。

川普5日表示，對馬斯克批評他的稅改法案「非常失望」，並暗示馬斯克被趕出政府後「變得充滿敵意」，干預政治是為商業利益，基本上就是對電動車稅務優惠未包含在法案內不滿。

川普在Truth Social貼文說：「馬斯克愈來愈招人煩，我要求他走人，我取消他的電動車強制令，那項規定強迫大家購買沒人想要的電動車（他幾個月前就知道我要這麼做！），結果他就發瘋了。」

馬斯克在X上回擊川普忘恩負義 ：「如果沒有我，川普會輸掉大選 ，民主黨將控制眾院，共和黨在參院席位將是51比49。」

雖然川普不到一周前才在白宮為馬斯克舉辦歡送會，但如今顯然已耐性耗盡，他5日在Truth Social寫道，「要節省政府預算，最簡單方法就是終止政府對馬斯克的補貼和合約」。

特斯拉股價應聲暴跌，一度跳水18%，收盤時跌幅收斂，但市值降至9,160億美元，馬斯克個人淨資產蒸發近340億美元，就彭博億萬富豪指數而言是歷來第二大損失，僅次於馬斯克自己在2021年11月的紀錄。

馬斯克目前仍是全球首富，坐擁3,345億美元財富。他也曾經歷許多挫敗，不過這次與川普反目，處境恐怕比以往任何時候都更艱難，川普攤牌時說要終止馬斯克的政府合約，這可能會重創高度仰賴政府合約和補貼的特斯拉和SpaceX。

馬斯克回嗆川普的威脅：「來，正合我意」；隨後還暗示，川普遲遲不願公布淫魔艾普斯坦的相關文件，是因為擔心出現自己的名字。他又說SpaceX要開始讓太空船Dragon退役；美國依靠SpaceX向國際太空站運送貨物和太空人。

共和黨議員如今陷入兩難境地，一邊是大金主，另一邊是總統。眾院議長強生試圖緩和局勢，表示「政策分歧不應演變成個人恩怨」。另一位支持川普的億萬富豪艾克曼則在社群媒體上呼籲雙方「為了國家利益握手言和」。