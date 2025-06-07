四科技巨擘挖AI護城河 資本支出衝4,000億美元

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

彭博資訊分析師計算，亞馬遜、Google母公司Alphabet、微軟及Meta等美國四大雲端服務供應商（CSP）今年持續擴增資本支出，總額逼近4,000億美元，以挖掘更深的「AI護城河」。

彭博分析師指出，科技巨擘今年支持AI需求的資本支出可能比年初成長16%至3,840億美元，遠高於去年的近2,590億美元，若以2024年為基準，到2028年的資本支出年複合成長率可能達15%，增至1.7兆美元，今年支出成長率預料最高，之後降至個位數百分比。

今年AI資本支出增加最多者為亞馬遜、Meta和Alphabet，據彭博計算，美國規模最大的超大規模雲端服務業者（hyperscaler）總資本支出將達到、或超過3,600億美元，例如Meta在上季末提高全年支出至640億-720億美元，高於原先的600億-650億美元。

未來隨著需求增加、管制減少、政府擴大供應資金，支出持續看增，直到出現可能降低支出的新模型科技。

此外，甲骨文的支出雖遠少於更大的超大規模雲端服務商同業，但資本支出相對於現金流的比率仍可能超過75%，凸顯該公司有望搶到更多AI相關營收大餅的信心。

雲端服務 資本支出

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