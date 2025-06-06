非農就業優於預期！美股道瓊早盤漲逾500點 標普觸6千點大關
美國最新非農就業報告數據優於市場預期，緩和了對美國經濟即將面臨放緩的擔憂，美股道瓊6日早盤大漲548點，或1.3%；標普500和那斯達克指數分別漲1.2%和1.3%；費城半導體指數漲1.2%；台積電ADR漲0.6%。
美國勞工統計局6日報告表示，美國5月非農業就業人數增加13.9萬人，高於道瓊預期的增加12.5萬人，但仍略低於4月下修後的14.7萬人。失業率則維持不變在4.2%。
本周稍早的一系列就業數據都指出美國經濟可能即將面臨放緩，包括4日公布的ADP就業報告，和5日公布的上周初領失業救濟金人數數據，引發了對美國川普政府的多方關稅談判影響和美國聯準會（Fed）下一步動作的質疑，但非農報告緩解了這種擔憂。
個股方面，特斯拉執行長馬斯克和美國總統川普5日在社群媒體上撕破臉，導致特斯拉股價5日收盤暴跌14%，6日早盤則回漲4%。晶片大廠博通上季財報的自由現金流不如預期，早盤下跌逾3%。運動休閒服飾大廠Lululemon的本季財測不如市場預期，並還下修全年財測，早盤股價重挫近18%。
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