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每周狂吸逾8億人次！蘋果App Store生態系 2024年創38.9兆元商機

中央社／ 台北6日電
App Store在全球每週平均吸引超過8億1300萬人次的訪客。美聯社
App Store在全球每週平均吸引超過8億1300萬人次的訪客。美聯社

蘋果公司（Apple）公布由波士頓大學Questrom商學院經濟學教授佛萊德金（Andrey Fradkin）和分析機構Analysis Group的柏里（Jessica Burley）博士進行的最新研究，2024年全球App Store生態系促成1.3兆美元（約新台幣38.9兆元）的開發者營收與銷售額。

研究顯示，在App Store生態系促成的營收與銷售額中，超過90%的金額不需向蘋果支付任何佣金。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）透過新聞稿說，這份報告證明了開發者透過許多方式，用App和遊戲體驗豐富人們的生活，同時創造機會並推動創新。

App Store在全球每週平均吸引超過8億1300萬人次的訪客。研究顯示，過去5年期間，App Store生態系所促成的營收與銷售額在美國、中國和歐洲都成長超過2倍。在此期間，數位商品與服務、實體商品與服務，以及App內廣告的支出，在所有地區皆呈現成長。

佛萊德金與柏里的研究指出，App Store上的開發者擁有比以往更多元的方式來藉由App營利。2024年開發者來自數位商品與服務的營收和銷售總額為1310億美元，主要由遊戲、照片與影片編輯App，以及企業工具所帶動。實體商品與服務的銷售超過1兆美元，主因線上餐點外送與自取，以及雜貨訂單的需求日益增加。

蘋果 美國 App Store

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