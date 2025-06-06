關稅何足畏？小摩：雙重「痛苦交易」發威將把美股拱上新高

全球權勢最大的美國總統川普槓上世界首富馬斯克，會在股市擦出什麼火花？目前看來，投資人大致是邊看笑話邊吃爆米花，而不是按下「賣出」鍵。

跌最兇的是馬斯克的特斯拉（Tesla），5日股價狂瀉19.2%。但同日美股標普500指數收盤僅跌0.5%，已從4月低點彈升19.2%，主因是投資人對川普2.0貿易戰的衝擊已不再那麼害怕。

關稅後續展望仍像霧裡看花，川普和馬斯克互相攻擊讓觀眾看得霧嗄嗄，但貿易戰緊張情勢顯然已降溫，至少美中領導人終於通電話。投資人於是奮勇逢低承接，分析師認為，美股會繼續往高處爬。

由拉科斯布加率領的摩根大通策略師團隊在報告中寫道：「阻力最小的是通往迭創新高的路。」

標普500反攻6,000點在望

MarketWatch報導，這群小摩策略師在5日發布的報告中指出，有兩大驅動力激勵標普500指數反攻6,000點大關：美企第1季財報季表現比預期強，以及人工智慧（AI）概念股脫疲翻醒。投資人已意識到，大型科技公司資本支出熱潮並未止息。

不過，這種樂觀展望潛在一大風險：下半年美國經濟減速慢行。具體而言就是：「與關稅相關的提前購買，關稅、移民等新政策的滯後效應，以及軟數據vs.硬數據之間的歧異，可能給成長帶來下行風險。」

經濟景氣若是萎縮，美股估值又比數周前更臻飽和，美股將遭遇難關。不過，換個角度來看，這種展望也有光明面，因為景氣萬一急轉直下，聯準會（Fed）降息之日也不遠了。

雙重「痛苦交易」蓄勢待發

但短期而言，摩根大通預期，有兩種「痛苦交易」將協助美股牛市繼續向前衝。稱之為「痛苦交易」，是因為市場主流論述突然翻轉，讓許多交易員猝不及防，來不及調整投資部位。

一、軋空行情待爆

4月初川普「解放日關稅」導致賣壓狂湧時，機構投資紛紛放空，企業和散戶投資人則大買。如今，美股強彈，將逼出空頭回補買盤。這可能讓許多投資人措手不及。

二、領漲族群再度窄化

大多數投資人也未準備好因應市場廣度再度收窄的情況發生。目前為止，2025年盛行的股市題材是「賣美國」--賣掉原先的贏家股（特別是美國的巨型科技股和優質成長股），資產配置多元化，轉進先前表現遜色的外國股票，例如歐洲和新興市場。

因此，隨著美國政策和經濟烏雲消散，資金可能爭先恐後買回「美國例外論」概念股，特別是流動性高的優質資產，像是美國市值前20大企業、高品質美國公司債等。