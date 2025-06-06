快訊

42歲非洲象「美代」今晚逝世 台北動物園非洲象如今只剩牠

美非農數據優於預期 美股電子盤強勁反彈！台指期夜盤跳漲

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅何足畏？小摩：雙重「痛苦交易」發威將把美股拱上新高

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
摩根大通策略師團隊預期，隨著美國政策和經濟烏雲消散，資金可能爭先恐後買回「美國例外論」概念股，協助美股標普500指數再創新高。美聯社
摩根大通策略師團隊預期，隨著美國政策和經濟烏雲消散，資金可能爭先恐後買回「美國例外論」概念股，協助美股標普500指數再創新高。美聯社

全球權勢最大的美國總統川普槓上世界首富馬斯克，會在股市擦出什麼火花？目前看來，投資人大致是邊看笑話邊吃爆米花，而不是按下「賣出」鍵。

跌最兇的是馬斯克的特斯拉（Tesla），5日股價狂瀉19.2%。但同日美股標普500指數收盤僅跌0.5%，已從4月低點彈升19.2%，主因是投資人對川普2.0貿易戰的衝擊已不再那麼害怕。

關稅後續展望仍像霧裡看花，川普和馬斯克互相攻擊讓觀眾看得霧嗄嗄，但貿易戰緊張情勢顯然已降溫，至少美中領導人終於通電話。投資人於是奮勇逢低承接，分析師認為，美股會繼續往高處爬。

由拉科斯布加率領的摩根大通策略師團隊在報告中寫道：「阻力最小的是通往迭創新高的路。」

標普500反攻6,000點在望

MarketWatch報導，這群小摩策略師在5日發布的報告中指出，有兩大驅動力激勵標普500指數反攻6,000點大關：美企第1季財報季表現比預期強，以及人工智慧（AI）概念股脫疲翻醒。投資人已意識到，大型科技公司資本支出熱潮並未止息。

不過，這種樂觀展望潛在一大風險：下半年美國經濟減速慢行。具體而言就是：「與關稅相關的提前購買，關稅、移民等新政策的滯後效應，以及軟數據vs.硬數據之間的歧異，可能給成長帶來下行風險。」

經濟景氣若是萎縮，美股估值又比數周前更臻飽和，美股將遭遇難關。不過，換個角度來看，這種展望也有光明面，因為景氣萬一急轉直下，聯準會（Fed）降息之日也不遠了。

雙重「痛苦交易」蓄勢待發

但短期而言，摩根大通預期，有兩種「痛苦交易」將協助美股牛市繼續向前衝。稱之為「痛苦交易」，是因為市場主流論述突然翻轉，讓許多交易員猝不及防，來不及調整投資部位。

一、軋空行情待爆

4月初川普「解放日關稅」導致賣壓狂湧時，機構投資紛紛放空，企業和散戶投資人則大買。如今，美股強彈，將逼出空頭回補買盤。這可能讓許多投資人措手不及。

二、領漲族群再度窄化

大多數投資人也未準備好因應市場廣度再度收窄的情況發生。目前為止，2025年盛行的股市題材是「賣美國」--賣掉原先的贏家股（特別是美國的巨型科技股和優質成長股），資產配置多元化，轉進先前表現遜色的外國股票，例如歐洲和新興市場。

因此，隨著美國政策和經濟烏雲消散，資金可能爭先恐後買回「美國例外論」概念股，特別是流動性高的優質資產，像是美國市值前20大企業、高品質美國公司債等。

馬斯克 關稅 美股 美國 標普 川普 小摩

延伸閱讀

冷戰？川普、馬斯克潰堤式決裂 白宮消息人士：今日沒有通話計畫

從兄弟到仇敵 川普馬斯克關係如何破裂？外媒分析和好可能性

通話習近平後…川普又與馬斯克公開鬧翻 亞股走勢分歧

激烈爭吵1天！川普和馬斯克公開翻臉 白宮顧問釋出停戰訊號

相關新聞

關稅何足畏？小摩：雙重「痛苦交易」發威將把美股拱上新高

全球權勢最大的美國總統川普槓上世界首富馬斯克，會在股市擦出什麼火花？目前看來，投資人大致是邊看笑話邊吃爆米花，而不是按下...

美5月非農就業高於預期 Fed本月中會議料將維持利率不變

美國5月就業進一步降溫，雖仍高於預估，但之前兩個月的就業數遭到大幅下修；同時工資升幅明顯提高，不利於通膨下降。各項數據初...

傳日銀考慮放慢減緩購債的速度 消息人士曝三種可能方案

彭博資訊引述知情人士報導，日本銀行（央行）官員可能在本月稍晚的決策會議上，討論放慢縮減購買公債的腳步。

川普習近平通話後「稀土仍短缺」 專家：今夏汽車生產恐中斷

即便美國總統川普與中國國家主席習近平已於5日晚間通話，但仍未解決全球稀土短缺的問題，企業表示，若僵局未解，今年夏季汽車與...

非農就業優於預期！美股道瓊早盤漲逾500點 標普觸6千點大關

美國最新非農就業報告數據優於市場預期，緩和了對美國經濟即將面臨放緩的擔憂，美股道瓊6日早盤大漲548點，或1.3%；標普...

每周狂吸逾8億人次！蘋果App Store生態系 2024年創38.9兆元商機

蘋果公司（Apple）公布由波士頓大學Questrom商學院經濟學教授佛萊德金（Andrey Fradkin）和分析機構...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。