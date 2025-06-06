傳日銀考慮放慢減緩購債的速度 消息人士曝三種可能方案

彭博資訊引述知情人士報導，日本銀行（央行）官員可能在本月稍晚的決策會議上，討論放慢縮減購買公債的腳步。

消息人士說，日銀官員可能自明年4月起，把每季減緩購債的規模，從現行的4,000億日圓（28億美元）下修至2,000億日圓，或維持現行的購債速度，也有可能把縮減購債的金額調整到2,000億至4000億日圓之間。知情人士說，新的購債計畫將為期一年。

日銀總裁植田和男率領的委員會，將在為期兩天、6月17日結束的會議中，評估延續至明年3月的現行購債計畫、以及後續的安排。植田和男先前已明確表示，日銀將持續縮減購債，促使市場人士聚焦於減緩購債的規模、以及新購債計畫的延續期。

根據目前的購債計畫，日銀自明年初起，將把每月的購債金額砍半至大約3兆日圓。消息人士表示，日銀可能表明，已做好在特殊情況下介入的準備，以展示其靈活性。