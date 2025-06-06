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川普習近平通話後「稀土仍短缺」 專家：今夏汽車生產恐中斷

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普（右）已於5日晚間與習近平通話，但專家認為，稀土短缺的僵局仍難解。美聯社
美國總統川普（右）已於5日晚間與習近平通話，但專家認為，稀土短缺的僵局仍難解。美聯社

即便美國總統川普與中國國家主席習近平已於5日晚間通話，但仍未解決全球稀土短缺的問題，企業表示，若僵局未解，今年夏季汽車與其他工業零件的生產可能被迫中斷。

稀土等關鍵礦物被廣泛應用在武器、汽車與高科技產品。中國大陸如今主導了這些金屬的開採與生產，並在過去兩年逐步限制其對外銷售。

北京當局4月初宣布，對七種稀土元素實施新的出口管制。不同以往其他措施，北京這次並未明確說明是否與美中緊張局勢升溫有關。

5月12日，美中雙方在日內瓦達成突破性貿易協議，中國商務部卻在當天召開會議，宣示加強關鍵礦物的出口管制，也並未廣泛撤回針對七種稀土的出口限制。

此舉讓許多以為稀土限制將撤銷的華府官員大感意外，畢竟雙方已在協議中承諾於90天內暫停大多數關稅，並撤回報復性措施。

根據中國美國商會在5月23日至28日對會員進行的調查，迄今僅有部分供應美國企業的中國廠商，獲得為期六個月的稀土出口許可。

受稀土管制影響的企業，75%表示現有庫存將在三個月內耗盡。調查指出，受影響最大的產業為研發、資源、工業與科技領域，而非民生消費與服務業。

中國大陸雖未在對美中元首通話的簡報中提及稀土，但這場備受期待的對話本身，已釋出兩國將繼續磋商的訊號，這在雙方互控違反協議的背景下尤其重要。

川普在通話後也貼文說，財政部長貝森特、商務部長盧特尼克與貿易代表葛里爾，將與中國官員會面，時間未定。

法國外貿銀行大中華區高級經濟學家徐建煒指出，接下來的貿易談判可能讓美中回到今年稍早的局面，也就是實施有限度的關稅。他認為，中方可能會加快商用稀土的出口審批，以換取美方放寬部分高科技出口限制。

徐建煒說：「我認為中國與美國都已認清，各自在近期的弱點並非來自關稅，而是源自非關稅的壁壘，尤其是科技與稀土領域。」

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