快訊

重量級ETF換股！0050、006208一進一出 0056五進五出

22年前榜首「拒絕台大」 學霸男神現況曝光：從沒有後悔

國道1號南向4事故共14車追撞！全車道卡死 回堵3公里

通話習近平後…川普又與馬斯克公開鬧翻 亞股走勢分歧

中央社／ 香港6日綜合外電報導
美國總統川普與挺他的美國科技業富豪馬斯克公開撕破臉。 美聯社
美國總統川普與挺他的美國科技業富豪馬斯克公開撕破臉。 美聯社

美國總統川普昨天先是與中國國家主席習近平有一場「非常正面」的通話，之後又與挺他的美國科技業富豪馬斯克公開撕破臉。在兩大多空因素夾擊下，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，川普（Donald Trump）的「解放日」全球關稅措施以特別大力道打擊中國後，他與習近平進行了備受期待的直接對話，令市場看好世界前兩大經濟體的緊張關係將緩和。

然而不久後，川普卻與原本輔佐他的世界首富馬斯克（Elon Musk）在社群媒體上公開爭吵，令眾人吃驚。他們相互辱罵並威脅對方，引發美國股市走跌。

川普揚言終止馬斯克與美國政府價值數以十億計美元的合約，馬斯克的電動車公司特斯拉（Tesla）股價昨天收盤應聲大跌逾14%，美股三大指數也悉數收低。

亞股今天一早便在漲跌間震盪。一些觀察家認為，投資人考量到川普與馬斯克的失和及美國5月就業報告將公布，而預期下週股市會以顯著波動開場，今天先依此調整部位。

香港股市便在連續3天勁揚後，今天收盤下跌0.5%；雪梨、威靈頓、台北和曼谷股市也收低。但東京股市收盤上漲0.5%，新加坡股市也收高。上海股市則收在平盤。

馬斯克 習近平 美國 美中 川普 亞股

延伸閱讀

川普馬斯克形影不離 短短數月卻翻臉成仇？外媒回顧兩人甜蜜時刻

川馬撕破臉！特斯拉股價暴跌市值蒸發4.5兆 無人駕駛車成扭轉關鍵

川馬決裂後有哪些報復手段？紐時盤點各有4招能「互相傷害」

不甘當助理！馬斯克入白宮「英雄變壞蛋」 對川普的狠招還在後頭

相關新聞

比特幣進白宮、穩定幣進青瓦台？加密資產成川普、李在明國家級戰略的盤算

南韓新任總統李在明與美國總統川普上任後，雙雙將虛擬（加密）貨幣納入金融政策的核心，包括制度監管的鬆綁與市場放寬，甚至還要讓退休金納入虛擬加密貨幣的投資，這背後意味著什麼？ 6月3日，南韓舉辦總統

通話習近平後…川普又與馬斯克公開鬧翻 亞股走勢分歧

美國總統川普昨天先是與中國國家主席習近平有一場「非常正面」的通話，之後又與挺他的美國科技業富豪馬斯克公開撕破臉。在兩大多...

川普習近平通話後「稀土仍短缺」 專家：今夏汽車生產恐中斷

即便美國總統川普與中國國家主席習近平已於5日晚間通話，但仍未解決全球稀土短缺的問題，企業表示，若僵局未解，今年夏季汽車與...

汽車產業帶來龐大商機 三星傳正在開發下一代車用半導體

近年來汽車產業對高效能運算晶片的需求不斷增強，為三星電子等公司帶來龐大商機，根據Sammobile.com報導，這位南韓...

川馬撕破臉！特斯拉股價暴跌市值蒸發4.5兆 無人駕駛車成扭轉關鍵

川普當選美國總統後，投資人大買數千億美元特斯拉股票，因為他們認為政治比獲利更加重要，然而，在今天短短3個小時內，他們再次...

川習通話緩解緊張！美中同意展開進一步貿易談判 日股今收漲

日本股市今天收漲，主因美國總統川普與中國國家主席習近平昨天同意展開進一步貿易談判

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。