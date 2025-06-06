通話習近平後…川普又與馬斯克公開鬧翻 亞股走勢分歧

美國總統川普昨天先是與中國國家主席習近平有一場「非常正面」的通話，之後又與挺他的美國科技業富豪馬斯克公開撕破臉。在兩大多空因素夾擊下，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，川普（Donald Trump）的「解放日」全球關稅措施以特別大力道打擊中國後，他與習近平進行了備受期待的直接對話，令市場看好世界前兩大經濟體的緊張關係將緩和。

然而不久後，川普卻與原本輔佐他的世界首富馬斯克（Elon Musk）在社群媒體上公開爭吵，令眾人吃驚。他們相互辱罵並威脅對方，引發美國股市走跌。

川普揚言終止馬斯克與美國政府價值數以十億計美元的合約，馬斯克的電動車公司特斯拉（Tesla）股價昨天收盤應聲大跌逾14%，美股三大指數也悉數收低。

亞股今天一早便在漲跌間震盪。一些觀察家認為，投資人考量到川普與馬斯克的失和及美國5月就業報告將公布，而預期下週股市會以顯著波動開場，今天先依此調整部位。

香港股市便在連續3天勁揚後，今天收盤下跌0.5%；雪梨、威靈頓、台北和曼谷股市也收低。但東京股市收盤上漲0.5%，新加坡股市也收高。上海股市則收在平盤。