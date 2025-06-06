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汽車產業帶來龐大商機 三星傳正在開發下一代車用半導體
近年來汽車產業對高效能運算晶片的需求不斷增強，為三星電子等公司帶來龐大商機，根據Sammobile.com報導，這位南韓科技巨人正在與英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）兩公司合作開發下一代車用半導體。
報導指出，三星電子可以利用其在記憶體和晶圓代工領域的豐富經驗，提供尖端的汽車半導體解決方案。三星電子與這兩家公司合作，將可用5奈米製程開發汽車晶片，優化記憶體及處理器的協同設計、增強安全功能，並且提升即時處理能力。
報導指出，三星電子正在為該領域開發高度整合的系統單晶片解決方案，以提高電源效率。
過去十年來汽車產業發生了翻天覆地的變化，如今汽車比以往任何時候都更加聰明、技術也更為先進，尤其是注重先進的駕駛輔助和自動駕駛功能。分析師預測，未來五年汽車晶片市場將以每年超過15%的速度成長，為三星電子進軍這項快速發展的領域提供了巨大的商機。
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