比特幣進白宮、穩定幣進青瓦台？加密資產成川普、李在明國家級戰略的盤算

南韓新任總統李在明與美國總統川普上任後，雙雙將虛擬（加密）貨幣納入金融政策的核心，包括制度監管的鬆綁與市場放寬，甚至還要讓退休金納入虛擬加密貨幣的投資，這背後意味著什麼？





6月3日，南韓舉辦總統補選，先前民調就一路領先的李在明，最後不負眾望以49％的高得票率勝出，外界接下來除了關注他的經濟政策，還有加密貨幣產業合法化的發展。南韓一直是亞洲最活躍的加密貨幣市場之一，超過三分之一約1800萬人口有數位虛擬資產，2024年底虛擬資產規模約104兆韓元（約745億美元）。

李在明勝出，以近半數得票率當選總統。他對加密貨幣的積極態度早在選戰期間就明確表態，主張鬆綁法規、強化監管並擴大應用，意圖打造南韓成為「制度化數位金融先鋒」。與此同時，川普在美國重返白宮，過去對加密幣抱持懷疑的他，竟轉向擁抱虛擬資產，更高調宣布比特幣將納入國家戰略儲備，誓言將美國打造成全球「加密之都」。

究竟，這兩位國家元首的加密政策將如何形塑全球金融新版圖？又有哪些異同？

南韓模式：制度導入，國家監管

南韓為「東亞加密重鎮」之一，據官方數據，南韓超過三分之一的人口、約1,800萬人，或多或少持有或交易數位資產，南韓境內加密貨幣交易所的交易量有時甚至超越Kospi與Kosdaq股市指數交易量，凸顯加密貨幣產業愈來愈重要。這股龐大的需求，使虛擬貨幣議題不再只是科技圈討論，而是攸關金融治理的核心課題。

李在明的政策主軸可歸納為五大支柱：

1. 推動現貨ETF合法化：加快將比特幣等數位資產納入主流投資工具，提升市場透明度與正規性。

2. 鼓勵退休基金配置加密資產：主張允許南韓國民年金（規模逾8,800億美元）投資虛擬貨幣，讓機構資金成為市場穩定力量。

3. 發展韓元穩定幣：以數位韓元對抗美元穩定幣壟斷，強化金融主權。

4. 成立「數位資產監管局」：由政府主導整頓市場，設立專責機構監理產業，降低手續費，打造安全投資環境。

5. 暫緩課稅，優先監管：延後虛擬資產所得稅至2027年，並推動稅制改革，容許損失抵扣、提高課稅門檻至股票水準。

李在明的政策風格，強調的是從邊緣走入制度核心的「國家化進程」，期待透過監管、法制與金融政策並進，將南韓打造成數位資產治理模範。

美國策略：鬆綁法規，資本驅動

與南韓不同，川普再執政後展現出強烈的「市場導向」加密策略，以鬆綁為核心，並透過國家地位強化比特幣的戰略價值。他的政策亮點包括：

1. 成立戰略比特幣儲備：將沒收來的比特幣納入國家資產，象徵數位版「黃金儲備」，長期持有不出售，傳遞政府對比特幣價值的高度認同。

2. 推動美國成為全球加密資本：任命加密友人David Sacks入閣，舉辦白宮峰會，積極打造創新友善環境。

3. 監管鬆綁，政策重塑：廢除拜登政府加密行政命令，任命Paul Atkins為SEC新主席，撤換被認為「嚴監」的Gary Gensler，宣示進入「監管寬容時代」。

4. 反對發行央行數位貨幣（CBDC）：川普堅決反對由政府主導的數位美元，但支持市場型穩定幣如USDC，主張讓市場力量決定趨勢。

5. 鼓勵本土挖礦與資產製造：結合能源政策，強化本土化供應鏈，提升美國在加密產業鏈的主導力。

6. 鬆綁退休金投資限制：撤銷禁止401（k）投資加密幣的指引，為機構資金開啟大門。

川普的政策展現出明確的「去中心化國家治理」風格，藉由法規鬆綁與市場激勵，期待吸引資本與技術重回美國本土，將加密幣推向國家成長引擎。

全球虛擬資產風向球，正轉向國家級競逐

從南韓到美國，虛擬貨幣政策已從邊陲議題走向國家戰略層級。李在明與川普雖然路線迥異，但共通點在於皆認知到：加密產業已非邊緣科技，而是影響國家主權、資本流動與投資安全的重要元素。

未來，這兩國如何調和金融創新與制度穩定，能否平衡風險與機會，將為全球數位金融政策提供借鏡。面對新一輪的「加密地緣政治」，南韓與美國的雙軌模式，也可能預示出全球虛擬資產監管的兩種典範。

近日，行政院前案長陳冲示警，美國國會「GENIUS 法案」穩定幣立法在即將表決前夕，中共轄下香港政府卻搶先刊登《穩定幣條例》，成為貨幣戰代理人，明顯美中爭端早已轉向數位領域，並牽動國際間儲備貨幣地位，他提醒，歐盟2023年5月通過MiCA，要求加密資產發行商，至少30％至60％現金儲備，日本修法，允許短期政府債券、定存作為儲備資產；阿聯要求支付代幣至少要有50％現金，瑞士也調整監管，儲備資產納入現金、短債等低風險資產。

針對穩定幣，金管會目前已公告虛擬資產服務專法預告草案，並特別針對穩定幣訂立專章，擬定由銀行發行而連結法幣，未來將採取核准制，確保發行人具備足夠的資金準備與管理能力。金管會副主委莊琇媛也表示6月底就會送到行政院，要拚下半年立法，台灣如何應對這股浪潮，值得觀察。

（本文出自2025.06.04《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）