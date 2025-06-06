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印度央行意外降息50個基點 貨幣政策立場轉回中性

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
印度央行另一個意外是貨幣政策立場轉回中性。路透
印度央行另一個意外是貨幣政策立場轉回中性。路透

印度央行（RBI）周五意外將基準附買回交易利率調降2碼（0.5個百分點）至5.50%，這已是連續三度降息。由於通膨溫和，決策官員得以把重心轉向支撐經濟成長。

自今年2月以來，印度央行已累計降息100個基點，先降息1碼，為2020年5月以來首次，4月也調降同樣幅度。

安納德拉提集團（Anand Rathi Group）首席經濟學家暨執行董事哈吉拉（Sujan Hajra）說：「印度央行這次一口氣調降政策利率50個基點，同時將現金準備率（CRR）調降100個基點，幅度不僅超出我們的預期，也高於市場共識。正如總裁所言，這樣的寬鬆政策提早出手，明確展現出在通膨維持溫和之際，央行全力扶植經濟成長的決心。」

他說：「不過，政策立場也從『寬鬆』轉為『中性』。雖然這可能被解讀為降息循環即將進入尾聲的訊號，但我們認為，央行此舉是為了抑制金融市場可能出現的『非理性繁榮』。」「整體來看，這項決策對股市和債市都具有正面意義。股市方面，利率敏感類股將可受惠；儘管利率下調與政策傳導短期內可能壓縮銀行淨利差，但大幅調降CRR足以抵銷這些負面影響，對銀行業來說尤其利多。」

Larsen & Toubro集團首席經濟學家舒克拉（Sachchidanand Shukla）也說：「更出乎意料的是，央行政策立場竟從4月剛轉為『寬鬆』後，又迅速回調為『中性』。這恐怕是史上最快的一次政策立場逆轉。原本的『寬鬆』意味只可能降息或按兵不動，如今回到『中性』，代表接下來利率動向可能上也可能下。」

降息 通膨 印度 債市

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