美財政部罕見點名日銀 敦促持續緊縮貨幣政策

美國財政部周四發布匯率報告，罕見點名日本銀行（央行）應持續推動貨幣緊縮政策，認為有助於「日圓偏弱現象回歸正常」，並促進雙邊平衡貿易。

財政部在提交國會的報告中說：「日銀應根據經濟成長和通膨情勢在內的國內經濟基本面，持續推動政策緊縮，以支持日圓對美元偏弱現象回歸正常，也急需重新平衡的雙邊貿易。」

報告也強調，「日本的政府投資機構，如大型公共退休基金，應該以風險調整後報酬和資產分散為目標來對外投資，而非為了匯率競爭目的進行操作」。

從這段罕見直接點名日本貨幣政策的措辭看來，華府正將焦點轉向日銀持續維持的超低利率，美方視此為壓抑日圓匯價的主因。

日本財務大臣加藤勝信周五對此回應表示，政府尊重日銀的獨立性，貨幣政策的決定由日銀自行負責。

他在例行記者會上說：「基於這點，我們不便對報告中提到的內容發表評論。」

至於報告中提及的退休基金操作部分，加藤表示，退休基金根據自身目的進行資產運用是理所當然的事。

日銀去年結束長期的大規模貨幣寬鬆政策，並在今年1月將短期利率調高至0.5%，認為日本已接近穩定達成2%的通膨目標。

儘管日銀已釋出進一步升息的訊號，但因應美國調高關稅帶來的經濟衝擊，日銀5月調降了經濟成長預測。

日銀升息步調緩慢，市場視此為壓抑日圓匯率、讓日圓持續偏弱的主因之一。

根據路透5月7日至13日的調查，大多數經濟學家預料日銀將維持利率不變至9月，其中五成多預測年底前可能會升息。