快訊

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

北市36歲通緝犯凌晨衝撞路檢站「撞傷2警」 被轟12槍中彈亡

「沒有他們不可能撐過」 管中閔感動獲98歲長者遺物 剪報本記錄卡管案

白銀大漲至13年來最高 銅走高 貿易局勢緩和跡象推動油價上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

由於美中元首通話顯示出兩國貿易戰可能緩和的跡象，原油價格周四上漲。倫敦金屬交易所銅庫存繼續減少，推動銅價再創兩個月高點。銀價則飆升至13年高點，受到技術面、基本面等多重利多因素的提振。

原油上漲

西德州中級原油（WTI）期貨上漲0.8%，結算價在每桶63美元之上。川習對話令市場樂觀，兩位領導人將找到解決貿易爭端的出路。

「習近平與川普的會談對風險資產和原油構成支撐，因為這意味著關稅談判取得進展的可能性上升，」CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示，「關稅不確定性一直是原油市場面臨的一大壓力，緊張局勢得不到緩解導致原油需求預期被下修」。

交易員同時在為原油供應短線可能吃緊做準備。加拿大的野火影響近35萬桶日產量。

布蘭特原油8月期貨結算價上漲0.7%，報每桶65.34美元。

白銀飆漲至13年高點

白銀價格周四突破技術阻力後飆升至13年新高，得益於投資者的避險需求擴大至黃金之外的貴金屬。

現貨白銀一度上漲超過4.5%，達到每英兩 36美元上方；德國黃金冶煉商Heraeus Group的高級交易員Alexander Zumpfe表示，或許是技術面動能、基本面改善以及更廣泛的投資者興趣等因素共同促成了白銀的漲勢。

Zumpfe表示，走勢落後黃金數周之後，銀價現在正在趕上來，這表明量能帶動的投資人再度對白銀產生了興趣，正在將資金轉入該市場。

資金大量流入白銀ETF也提振了銀價，彭博彙編的數據顯示，白銀ETF持倉量周三增加220萬英兩。

紐約時間下午3:40，白銀現貨上漲3.35%，報每英兩35.662美元；黃金現貨跌0.5%，報3356.29美元。

銅價再創兩個月高點

隨著倫敦金屬交易所銅庫存繼續減少，銅價周四再創兩年新高。 LME全球倉庫的銅庫存連續第14天下降；在南韓和荷蘭的倉庫收到超過11,000噸的提貨訂單後，該交易所全球庫存目前為54,700噸，降到2023年7月以來最低水準。

LME 3個月銅期貨一度上漲2%，達到每噸9,809.50美元，是3月31日以來盤中最高。

黃金 庫存 倫敦

延伸閱讀

金價、獲利率多少？妙齡女答不出 曝彰化黃金投資詐騙接連發生

謝金河：股價要靠基本面充填

美元資產持續縮水 匯率29是甜甜價？黃金避險小心套在高點 揭美股佈局思考

羅伯特清崎再預警崩盤！網酸「美版老謝」：喊12年總會中一次

相關新聞

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫14% 拖累美股收跌

美股受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。

華為追趕輝達技術 美媒：成本與時間超乎預期

輝達執行長黃仁勳近來多次示警，表示中國華為公司AI實力日增。美國科技新聞網站The Information調查指出，中國...

Google用AI改造搜尋 「零點擊」的網路是重生或毀滅？

谷歌（Google）繼「人工智慧概覽」（AI Overviews）之後，在今年3月推出最新的搜尋技術創新「人工智慧模式」（AI Mode），5月20日向美國用戶全面開放，是谷歌至今最雄心勃勃的AI搜尋體驗。AI Mode透過提供AI驅動的複雜查詢回應，徹底改變用戶與網路的互動方式。

歐洲央行連八次降息！符合市場預期 估9月可能再調降

歐洲央行（ECB）5日決定連續第八次降息，各項主要利率皆降1碼，符合市場預期，主因通膨率已經低於2%目標，且美國關稅措施...

美貿易逆差 大減逾五成

最新數據顯示，美國4月貿易逆差較3月劇減55.5%，寫歷來最大降幅，因進口量銳減，顯示企業搶在川普高關稅生效前大量進口的...

貿易戰影響更甚於疫情 IMF：新興國央行挑戰大

國際貨幣基金（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）警告，美國總統川普發起貿易戰對新興市場央行構成的挑戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。