白銀大漲至13年來最高 銅走高 貿易局勢緩和跡象推動油價上漲

由於美中元首通話顯示出兩國貿易戰可能緩和的跡象，原油價格周四上漲。倫敦金屬交易所銅庫存繼續減少，推動銅價再創兩個月高點。銀價則飆升至13年高點，受到技術面、基本面等多重利多因素的提振。

原油上漲

西德州中級原油（WTI）期貨上漲0.8%，結算價在每桶63美元之上。川習對話令市場樂觀，兩位領導人將找到解決貿易爭端的出路。

「習近平與川普的會談對風險資產和原油構成支撐，因為這意味著關稅談判取得進展的可能性上升，」CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示，「關稅不確定性一直是原油市場面臨的一大壓力，緊張局勢得不到緩解導致原油需求預期被下修」。

交易員同時在為原油供應短線可能吃緊做準備。加拿大的野火影響近35萬桶日產量。

布蘭特原油8月期貨結算價上漲0.7%，報每桶65.34美元。

白銀飆漲至13年高點

白銀價格周四突破技術阻力後飆升至13年新高，得益於投資者的避險需求擴大至黃金之外的貴金屬。

現貨白銀一度上漲超過4.5%，達到每英兩 36美元上方；德國黃金冶煉商Heraeus Group的高級交易員Alexander Zumpfe表示，或許是技術面動能、基本面改善以及更廣泛的投資者興趣等因素共同促成了白銀的漲勢。

Zumpfe表示，走勢落後黃金數周之後，銀價現在正在趕上來，這表明量能帶動的投資人再度對白銀產生了興趣，正在將資金轉入該市場。

資金大量流入白銀ETF也提振了銀價，彭博彙編的數據顯示，白銀ETF持倉量周三增加220萬英兩。

紐約時間下午3:40，白銀現貨上漲3.35%，報每英兩35.662美元；黃金現貨跌0.5%，報3356.29美元。

銅價再創兩個月高點

隨著倫敦金屬交易所銅庫存繼續減少，銅價周四再創兩年新高。 LME全球倉庫的銅庫存連續第14天下降；在南韓和荷蘭的倉庫收到超過11,000噸的提貨訂單後，該交易所全球庫存目前為54,700噸，降到2023年7月以來最低水準。

LME 3個月銅期貨一度上漲2%，達到每噸9,809.50美元，是3月31日以來盤中最高。