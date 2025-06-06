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博通業績展望並無驚豔 澆熄過高期待 股價盤後下跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
陳福陽在法說會中表示，博通預計明年將部署更多客製化AI晶片，「比我們原本預期的還要多得多」。路透
陳福陽在法說會中表示，博通預計明年將部署更多客製化AI晶片，「比我們原本預期的還要多得多」。路透

博通（Broadcom）對本季營收展望並不驚人，引發外界對AI狂熱期待過高的疑慮。博通周四盤後股下跌3%。

博通周四公布，會計年度第3季（截至8月3日止）營收估計大約158億美元。雖略高於分析師平均預測的157億美元，但根據彭博彙整調查，有人上看167億美元。

從如此展望看來，市場對博通受惠AI浪潮的預期過於樂觀。博通和輝達（NVIDIA）一樣，視為AI資本支出激增的關鍵受惠者，資料中心業者仰賴該公司的客製化晶片和網路元件來處理AI運算工作負載。

博通執行長陳福陽表示，AI相關營收年增46%，達44億美元，主要來自網路設備需求。他預估本季AI業務營收將達51億美元，優於分析師預估的47.9億美元，部分預測甚至高達52.9億美元。

陳福陽在法說會中表示，博通預計明年將部署更多客製化AI晶片，「比我們原本預期的還要多得多」。

但他也警告，AI以外的半導體需求「復甦腳步仍偏慢」，工業與無線元件業務仍呈下滑。他說，第3季非AI半導體營收預計將持穩在約40億美元水準。

截至5月4日的第2季，博通營收成長20%，達150億美元，經調整後每股盈餘為1.58美元。分析師原本預估營收約為150億美元，每股盈餘為1.56美元。

自3月公布上季財報以來，博通股價已大漲逾30%，市值一度衝上1.2兆美元，漲勢主要集中在過去一個月，當時市場普遍認為AI設備支出將在未來幾個月持續強勁。

這也讓博通就算交出整體優於預期的成績，也難以打動投資人。

投資人關注博通的客製化設計業務。博通同時生產交換晶片，用於引導昂貴的繪圖處理器（GPU）之間的資料流通，這些GPU則用於訓練和執行AI模型。博通最近剛出貨最新版本的Tomahawk交換器，可望取代六組上一代產品。

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