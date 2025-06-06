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台積電ADR連四日上漲 較台北交易溢價22%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周四（5日）上漲0.5%，連四日上漲，收在203.34美元，較台北交易溢價22%。

美國股市周四震盪收低，特斯拉（Tesla）暴跌，抵銷美國總統川普和大陸國家主席習近平之間關稅談判取得進展的消息。

道瓊工業指數下跌 108.00 點，跌幅0.3%，收在 42,319.74 點。標普 500 指數跌 31.51 點，跌幅 0.5%，收於 5,939.30 點；那斯達克綜合指數跌 162.04 點，跌幅0.8%，收在 19,298.45 點。

費城半導體指數跌0.5%，超微（AMD）和輝達（NVIDIA）各跌2.4%和1.4%。

台灣加權股價指數周四上漲56.34點收在21,674.43點。台積電漲0.8%，收在998.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 144.15 -0.41 139.50 3.33

中華電 CHT 130.82 +0.90 130.00 0.63

台積電 TSM 1,217.48 +0.46 998.00 +21.99

聯電 UMC 45.03 -1.31 45.30 -0.61

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

美國 指數 台積電

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