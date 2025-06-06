台積電ADR連四日上漲 較台北交易溢價22%

谷歌（Google）繼「人工智慧概覽」（AI Overviews）之後，在今年3月推出最新的搜尋技術創新「人工智慧模式」（AI Mode），5月20日向美國用戶全面開放，是谷歌至今最雄心勃勃的AI搜尋體驗。AI Mode透過提供AI驅動的複雜查詢回應，徹底改變用戶與網路的互動方式。

2025-06-06 06:00