美股收低 川普和馬斯克公開決裂拖累特斯拉暴跌逾14%

美國股市周四震盪收低，特斯拉（Tesla）暴跌，抵銷美國總統川普和大陸國家主席習近平之間關稅談判取得進展的消息。

道瓊工業指數下跌 108.00 點，跌幅0.3%，收在 42,319.74 點。標普 500 指數跌 31.51 點，跌幅 0.5%，收於 5,939.30 點；那斯達克綜合指數跌 162.04 點，跌幅0.8%，收在 19,298.45 點。

費城半導體指數跌0.5%，超微（AMD）和輝達（NVIDIA）各跌2.4%和1.4%，台積電ADR漲0.5%。

特斯拉股價暴跌14%，創下自2020年來最差單日表現。馬斯克和川普在社交媒體上圍繞稅改法案公開交鋒，川普後來提出終止與馬斯克的公司簽訂的聯邦合約和補貼。過去五個交易日中，該股已經跌了四個交易日。在川普和馬斯克開始口水戰之後，該公司的市值損失約1,500億美元。

Stanphyl Capital 基金經理人Mark Spiegel說，對特斯拉股票的影響不言而喻。「我認為，除了對指數和指數基金有輕微影響外，這對市場其他部分並沒有什麼影響。整個股市有很多問題，但特斯拉不是其中之一」。

美國公債殖利率上升，反映美國進口降幅超出預期，再度引發了市場對通膨和經濟成長放緩的疑慮。美國10年期公殖利率上升0.028個百分點，至4.392%。

美中兩國領導人通話後，標普500指數早盤一度上漲，隨後在平盤上下波動。川普表示，與習近平的通話談得「非常好」，雙方同意進一步磋商。

Integrity 資產管理基金經理人Joe Gilbert表示，「川普和習近平的通話對看漲論調極其重要，」「股市目前處於近期區間頂部，需要新的動因才能進一步上漲」。

堪薩斯城聯邦準備銀行總裁施密德周四表示憂心關稅可能重新引發通膨，稱物價上漲壓力可能在未來幾個月顯現，但其全部影響可能要更久之後才能完全顯現。此話表明，施密德可能傾向於在6月17-18日的會議上維持利率不變。

儘管川普呼籲降息，但Fed鮑爾至今仍選擇按兵不動，在關稅波動盛行的情況下等待進一步的數據來指導政策決定。

寶僑（Procter & Gamble） 稱將在未來兩年內裁員 7,000 人，約占其員工總數的 6%。這家消費品公司的股價下跌了 1.9%。

穩定幣公司Circle Internet Group Inc.首日上市一度飆升235%，此前該公司及其部分股東在首次公開募股（IPO）中募資近11億美元。