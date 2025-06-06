聽新聞
0:00 / 0:00

美日韓澳長債標售冷 全球債市現警訊

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
美國預定下周舉行10年期與30年期公債標售。 （路透）
美國預定下周舉行10年期與30年期公債標售。 （路透）

全球債市出現警訊，近來全球多個主要國家的較長天期公債標售情況不理想，引發市場質疑投資人是否仍願意拿錢出來，借給美國、日本南韓澳洲等政府。

日本昨標售卅年期公債，是數周來第三度，但買方意願冷淡，標售結束後，日債價格上漲，顯示投資人原本預期需求甚至更弱。澳洲三日標售十二年期公債，顯示需求為六年來最疲軟；南韓四日標售卅年期公債，投資人認購意願也降至二○二二年以來最低。

美國預定下周舉行十年期與卅年期公債標售，投資人已要求更高的報酬才願意持有長天期的美債

摩根大通策略師在報告表示，「我們認為全球對長期債券需求的動能，可能出現更多不確定性。」全球殖利率上升的趨勢，是投資人發出的警訊，也就是政府無法維持利率接近零的時代的舉債模式。

美債 澳洲 日本 日債 投資人 南韓 卅年期公債 債市

延伸閱讀

美財部砸100億美元購債

Fed遲不出手相救…美財政部砸百億美元購債 創史上最大規模

不是雙雄！2025金控首季淨值大減 法人目前僅看好兩檔

長債不會輸！日本國債打響第一槍、緩解全球壓力 辣媽：有機會拉抬美債

相關新聞

川普通話習近平！美股聞聲開高隨後轉跌 台積ADR漲0.1%

中國大陸官媒報導，美國總統川普和大陸國家主席習近平進行通話，美股5日開高隨後轉跌，投資人靜待進一步消息。道瓊工業指數跌0...

美日韓澳長債標售冷 全球債市現警訊

全球債市出現警訊，近來全球多個主要國家的較長天期公債標售情況不理想，引發市場質疑投資人是否仍願意拿錢出來，借給美國、日本、南韓、澳洲等政府。

英國將跟進？央行不配合購債 美、日財政當局推「後門QE」

全球長期公債殖利率走高加重政府償債負擔，也威脅經濟成長，但主要央行顧忌通膨超標而不願重啟量化寬鬆（QE）購債計畫。紐約大...

ECB第八度降息1碼 市場預期今年內將再降1碼

歐洲央行（ECB）5日會議決定連續第八次降息，各項主要利率皆降1碼，符合預期，主因通膨率已經低於2%目標，且美國關稅措施...

不再是日圓...美元淪「利差交易」最佳融資幣 貶值壓力更大

研究集團TS Lombard表示，目前的交易情勢為利差交易營造「絕佳環境」，最佳融資方式是賣出美元，並建議投資人做多巴西...

不讓黃金專美於前！白銀大漲逾4% 飆上13年新高

隨著投資人買進貴金屬以避險的需求蔓延至黃金以外金屬，白銀價格5日盤中勁揚逾4%，站上13年高點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。