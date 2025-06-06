美日韓澳長債標售冷 全球債市現警訊

全球債市出現警訊，近來全球多個主要國家的較長天期公債標售情況不理想，引發市場質疑投資人是否仍願意拿錢出來，借給美國、日本、南韓、澳洲等政府。

日本昨標售卅年期公債，是數周來第三度，但買方意願冷淡，標售結束後，日債價格上漲，顯示投資人原本預期需求甚至更弱。澳洲三日標售十二年期公債，顯示需求為六年來最疲軟；南韓四日標售卅年期公債，投資人認購意願也降至二○二二年以來最低。

美國預定下周舉行十年期與卅年期公債標售，投資人已要求更高的報酬才願意持有長天期的美債。

摩根大通策略師在報告表示，「我們認為全球對長期債券需求的動能，可能出現更多不確定性。」全球殖利率上升的趨勢，是投資人發出的警訊，也就是政府無法維持利率接近零的時代的舉債模式。