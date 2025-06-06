債市標售冷清 全球警訊

全球債市出現警訊，近來全球多個主要國家的較長天期公債標售情況不理想，引發市場質疑投資人是否仍願意拿錢出來，借給美國、日本、韓國、澳洲等政府。

日本5日標售30年期公債，是數周來第三度，但結果顯示買方意願冷淡，其中一項需求指標更達到2023年以來最疲弱。標售結束後，日債價格上漲，顯示投資人原本預期需求甚至更弱。

各國公債標售情況

澳洲政府3日標售12年期公債，顯示需求為六年來最疲軟；南韓政府則是於4日總統大選結果公布後標售30年期公債，投資人認購意願也降至2022年以來最低。

這些結果將使外界加強檢視美國這個全球最大債券市場的發行狀況；美國預定下周舉行10年期與30年期公債標售，投資人現在已要求更高的報酬才願意持有長天期的美債，反映人們對美國財政赤字日益擴大感到焦慮。

西太平洋銀行駐雪梨金融市場策略主管惠頓表示：「日本債市的情況反映全球其他地方正在上演同樣的戲碼。長債已不再受市場青睞。」

美國總統川普「大又美」減稅支出法案，預期在未來十年導致聯邦赤字增加數兆美元；歐洲因烏克蘭戰爭導致國防支出持續上升；日本則矢言要舒緩海外關稅上升帶來的影響。這些宏大的計畫都需要資金。然而，長期借貸的成本正在上揚；彭博資訊一項全球長天期主權債的殖利率指數，已攀升至2008年以來最高。

投資人大致冷靜看待日債5日的最新標售結果，因為日本長天期公債價格延續漲勢，而美債變動不大。儘管如此，需求動搖已使一些政府重新思考借貸策略，例如日本財務省上月曾向市場參與者發出問卷，徵詢對債券發行的意見；而英國在4月將原訂長期公債的發行規模縮減至歷史新低。

摩根大通策略師在報告中表示：「我們認為全球對長期債券需求的動能，可能出現更多不確定性。」

整體而言，全球殖利率上升的趨勢，是投資人發出的一種警訊，也就是政府無法維持利率接近零的時代的舉債模式。