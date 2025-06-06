亞馬遜擴建北卡AI設施

亞馬遜正投資100億美元，擴建位於北卡羅萊納州的人工智慧（AI）基礎設施，同時正準備測試送貨人形機器人，並在消費者開發部門成立新的代理人AI團隊，希望在快速成長的科技領域鞏固地位。

亞馬遜4日宣布，這項在北卡的投資，預料將創造至少500個高度技能的職位，包括資料中心工程師和網通專家等工作。

亞馬遜上季資本支出共約250億美元，預期今年底前也將維持相同的支出水準，目前還不清楚這100億美元投資是否為先前資本支出計畫的一環。該公司目前在北卡聘僱約2.4萬名全職與兼職員工，包括零售部門人員。此外，科技媒體The Information報導，亞馬遜正在開發人形機器人的軟體，並且在舊金山總部完成約略咖啡廳大小的室內障礙區「人形園區」，近期將測試人形機器人，最終由這些機器人取代送貨人員。

亞馬遜希望能把這些機器人放置在Rivian電動廂型車後方，並且派出遞送包裹。亞馬遜人類送貨員目前使用超過2萬輛Rivian廂型車。