風電不給力 歐盟碳排攀升

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

歐洲今年來的碳排攀升，因為缺乏風力吹拂，迫使當地更加仰賴化石燃料供電。

獨立大宗商品市場資訊服務公司（ICIS）表示，歐盟今年迄今的碳排，較去年幾乎增加11％。要是整個夏天乃至冬天的風力發電量依然低迷，此區碳排將出現2022年來首見的年增。

歐盟要達成目標、在2040年將化石燃料用量減少80％，風力和太陽能發電至關重要。再生能源的間歇性，意味沒有風、或沒有日照時，須改用其他方式發電，會推升碳排。

歐洲能源交易所（EEX）資料顯示，德國發電的天然氣消耗量來到至少十年最高。天然氣和燃煤發電是一大汙染源，據智庫「艾格拉能源轉型」（Agora Energiewende）的資料計算，若要避免今年碳排出現年增，排放量需要在接下來的七個月減少五分之一。

歐洲5月風量開始回升，使上月碳排略降，但這可能是短期現象。彭博分析師希克斯（Jess Hicks）說：「模型顯示，夏天起平靜無風，8月將上升一些。9月過後的預測難度提高」，「整體而言，入冬之際風量可能上升，但11、12月可能像去年冬天一樣，回到無風」。

根據EEX的資料，今年天然氣價格雖然下降約四分之一，但化石燃料發電廠釋出碳排時所需的碳權合約，價格依舊穩定。

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