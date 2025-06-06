OpenAI付費企業用戶衝300萬

AI聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI在4日宣布，目前已擁有300萬家付費企業用戶，高於2月底公布的200萬家，等於三個月內又多了100萬願意付費訂閱的企業用戶。

OpenAI說，這300萬戶是由ChatGPT Enterprise、ChatGPT Team和ChatGPT Edu的付費客戶構成。

OpenAI營運長萊特凱普（Brad Lightcap）接受CNBC採訪時表示，ChatGPT做為消費者工具持續成長，而且在企業內和商業上獲得採用，兩者相輔相成。截至3月底，OpenAI每周活躍用戶數已達5億。

總部位於舊金山的OpenAI，在2022年底推出ChatGPT造成旋風，隔年便推出專為職場設計的版本。

OpenAI表示，目前每周會簽下多達九家的企業用戶，將繼續維持這樣的成長步調。一名消息人士透露，OpenAI預期今年營收可達127億美元。根據另一位消息人士說法，該公司在去年9月時，預測年營收達37億美元、虧損50億美元。

萊特凱普說，公司正見到旗下的企業工具在各產業廣泛獲得採用，包括像是金融服務、醫療照護等受到高度監管的領域。包括零售業者Lowe's、摩根士丹利和Uber等各領域的大企業，都是其用戶。

OpenAI同日也宣布多項企業產品更新，包括團隊版的ChatGPT Team和企業版ChatGPT Enterprise的用戶現在可使用名為「connectors」（連接器）的新功能，可讓員工在不離開ChatGPT的情況下，從Google Drive、Dropbox、SharePoint、Box和OneDrive等第三方工具中取用資料。此外，測試版還能使用額外的深度研究連接器功能。OpenAI還推出了另一項名為「錄音模式」，讓使用者可以在會議中錄音並做成逐字稿。

這項錄音模式可協助在會議後進行追蹤，而且能整合像是文件和檔案等內部資訊。使用者也可以透過該公司專門用來撰寫文章和程式碼的Canvas工具將錄音轉換為文件。OpenAI表示，錄音模式開始提供給macOS上的ChatGPT Teams用戶，未來也將提供給ChatGPT Plus、ChatGPT Pro、ChatGPT Enterprise和ChatGPT Edu用戶。