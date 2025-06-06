3.3兆美元 全球能源投資衝高

國際能源署（IEA）5日表示，儘管經濟不確定性和地緣政治緊張環伺，但乾淨能源的支出激增下，預料今年全球能源投資將刷新歷史紀錄。與此同時，石油領域投資則將下滑6%，為新冠疫情以來首度減少。

IEA在年度《世界能源投資報告》中預測，今年全球能源投資額將達破紀錄的3.3兆美元，其中包括再生能源、核能與儲能在內的乾淨能源技術，預料吸引2.2兆美元，是化石燃料領域的兩倍。

報告指出，太陽能將是最大受惠領域，預測今年投資將達4,500億美元，為IEA報告中投資最高的單一項目。供應商競爭與超低成本，使得進口太陽能板，成為許多新興國家和開發中國家的投資推手。核能投資也攀升，過去五年來勁揚約五成。IEA說，由於外界對小型模組化反應爐（SMR）等新技術興趣漸增，今年全球新核電廠和整修費用，估計將突破700億美元。

另外，電池儲能的開支預料將增至約660億美元。再生能源供電斷斷續續，電池被視為解決這個問題的關鍵技術，可在供電大增時儲存電力，並且在用電需求高峰時釋出。這項技術的投資一直落後於太陽能與風電。

相較下，對石油與天然氣的投資預期將下滑。其中，石油業投資額今年預期減少6%，為2020年新冠疫情以來的首次下降。畢羅表示，這是由經濟不確定性、需求預期降低以及油價走低導致。IEA預估，2025年全球煉油投資額預期約300億美元，降至十年來最低水準。

但中國持續投資煤炭，去年通過了發電容量近100百萬瓩（GW）的新燃煤發電廠。IEA執行董事畢羅（Fatih Birol）說，要是今年很熱，空調帶動的用電需求會強升，水力發電量卻處於低檔，中方因此打造燃煤電廠，來解決此一挑戰。

中國大陸的能源投資額，相當於美國和歐盟總計，為世界能源投資要角。畢羅表示：「中國在許多領域，都是全球能源投資的最重要推手，從太陽能等清淨能源乃至於煤炭。」

IEA並警告，電網的每年投資額為4,000億美元，低於發電與電氣化的支出，可能對電力供應安全構成風險。電網投資規模在2030代初期前，必須達到接近發電的投資規模，才能維持電力安全，但目前卻因繁瑣法規、變壓器和電纜供應鏈吃緊的問題而受限。