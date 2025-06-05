埃及淨國際儲備創新高 標普評級仍擔憂債務

埃及中央銀行稱埃及「淨國際儲備」5月底達485.26億美元創歷史新高。但標準普爾信評公司4月最新報告，將埃及「主權信用展望」下調至穩定，反映出仍擔憂埃及債務和外部融資的脆弱性。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，根據埃及中央銀行（CBE）4日發布的數據，埃及的淨國際儲備（net international reserves，NIR）金額在5月30日，從4月的481.4億美元增至485.26億美元，創歷史新高。

中央銀行表示，埃及的淨國際儲備包括外匯存底（外幣現金、外國政府債券、國際銀行存款及高流動性外幣資產）、黃金持有量，以及國際貨幣基金組織（IMF）的特別提款權（Special Drawing Rights，SDR，IMF自創的儲備資產記帳單位）。

報導說，這些數據反映出埃及財政狀況正在改善，其支撐本國貨幣、管理外債和滿足進口需求的能力逐漸加強。

埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）5月初在參加財政部會議時強調，埃及政府當前目標是吸引國內外投資，以及鼓勵私人企業本地生產，藉由實現經濟多元化發展，來應對國內通膨壓力和國際貨幣基金組織債務，並為國家帶來更多可觀的回報。

國際貨幣基金組織團隊即將進駐開羅，針對埃及的「中期貸款機制」（Extended Fund Facility，EFF）長期資金援助貸款計畫進行第5次審查。

國際貨幣基金組織在今年3月完成對埃及EFF貸款計畫經濟改革方案的第4次審查後，核准埃及獲得13億美元貸款。

埃及的80億美元EFF貸款計畫始於2022年12月。由於俄烏戰爭和以哈戰爭對埃及經濟產生巨大不確定性的影響，原定於2023年3月和9月進行的第1次和第2次審查直至2024年才完成。目前已撥款超過30億美元。

報導另說，標準普爾信評公司（S&P）4月份最新報告，已將埃及的「主權信用展望」從正面下調至穩定，而長期和短期主權信用評等維持B-/B級。

標普在報告中指出，新的全球貿易限制措施（包括近期的美國關稅政策）是下調埃及展望的關鍵因素。而評級下調代表對埃及未來的樂觀預期減弱，並反映出對埃及外部融資脆弱性和國家債務的擔憂增加。

截至2024年數據，埃及外債總額約為1650億美元，占GDP的40%左右。外債從2016年的550億美元增長至近3倍，主因是埃及政府為大規模基礎建設（建設新行政首都和造橋鋪路等）融資，以及劇烈的貨幣貶值。