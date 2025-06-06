歐洲央行連八次降息！符合市場預期 估9月可能再調降

歐洲央行（ECB）5日決定連續第八次降息，各項主要利率皆降1碼，符合市場預期，主因通膨率已經低於2%目標，且美國關稅措施一再打擊歐元區經濟，促使ECB再度降息，以提振經濟。

ECB基準的存款利率降到2%，是2023年初以來最低。ECB在會後聲明中強調，「目前通膨位於2%中期目標附近。儘管貿易政策的不確定性預料將壓抑企業投資及出口，尤其是在短期之內，但各國政府增加國防及基礎建設投資，將在中期間對經濟成長提供愈來愈強的支持」。

這次降息後歐美之間的利率差距擴大到超過2個百分點，這點也經常被美國總統川普拿來抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾。

ECB並公布最新經濟預估，預測歐元區今年整體通膨率為2%，2026及2027年分別為1.6%及2.0%，低於3月時的預測，主因能源價格下跌；核心通膨率今年估2.4%，明、後年皆為1.9%，與3月預估相同。此外，今年歐元區經濟成長率預估為0.9%，明、後兩年分別為1.1%及1.3%，與3月預測相同。

ECB總裁拉加德在政策會後記者會上表示，歐元區經濟仍有向下風險；但她上次會議時曾表示「經濟向下風險持續升高」，顯示她現在相對樂觀。她並表示，歐元區各國增加公共投資，將有利於支持經濟。

目前貨幣市場預期，今年內ECB將降息33基點，亦即將再降1碼，而降2碼的機率約三分之一。經濟學者預測ECB將於7月時維持利率不變，9月將是最後一次降息。

歐元兌美元匯率一度升值約0.5%，報1歐元兌1.1478美元。

同日歐盟統計局公布，4月生產者物價指數（PPI）年升率僅0.7%，低於路透預估的1.2%，月比降幅達2.2%，大於路透預估1.8%，本周稍早公布的5月消費者物價指數（CPI）年升1.9%，是八個月來首次低於2%目標，主因服務業價格下跌，也令決策官員對經濟展望更加憂慮。薪資升幅也已降溫，通膨下滑速度顯然超乎預期，有助於ECB維持物價穩定。